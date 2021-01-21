Tüketici güveni ocakta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Buna göre tüketici güven endeksi, Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4 oranında arttı.

Ocak'ta Tüketici Güven Endeksi 83,3 olarak kaydedildi. Bir önceki ay tüketici güven endeksi 80,1 olarak gerçekleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre endeks Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4 artış kaydetti.

Endeksin detaylarına bakıldığında geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksinin yüzde 3,6 oranında azalarak 63,7 olduğu görüldü.

Böylelikle hanenin mevcut durum endeksi, 2012 başından bu yana açıklanan mevcut endeksin en düşük seviyesinde gerçekleşti.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Aralık ayında 78,9 iken, Ocak ayında yüzde 6,3 oranında artarak 83,8 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Aralık ayında 82,9 iken, Ocak ayında yüzde 6,5 oranında artarak 88,2 oldu. 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Aralık ayında 92,6 iken, Ocak ayında yüzde 5,1 oranında artarak 97,3 oldu.