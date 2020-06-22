Tüketici güveni toparlanıyor

Nisan ayında tarihi seviyelere geriledikten sonra mayıs ayında yeniden yükselişe geçen tüketici güven endeksi, haziran ayında son 14 ayın en yüksek seviyesi olan 62,6 puana yükseldi.

22.06.2020 11:13:000
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Tüketici güveni toparlanıyor

COVID-19 salgını sonrasında, mayıs ayında başlayan ve hızla devam eden normalleşme adımlarının verilere yansımaları sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,2 oranında arttı; Mayıs ayında 59,5 olan endeks, haziran ayında 62,6 oldu.

Tüketici güven endeksinde, 62,6 seviyesi 2019 nisan ayından sonra en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

Endeksteki tüm alt kalemlerde artış yaşandı

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 0,8 artarak 79,9 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi de aylık bazda yüzde 4,5 yükselerek 85,5'e ulaştı.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bu ay, geçen aya göre yüzde 12,2 artarak 62,1 olarak gerçekleşti.

Tasarruf etme ihtimali endeksi de yüzde 6,5 artışla 23,1 oldu.

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