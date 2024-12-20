Tüketici güveni yeniden yükselişe geçti

Tüketici güven endeksi aralıkta aylık yüzde 1,9 arttı. Böylece önceki ay başlayan düşüş, aralık ayında yeniden yükselişe döndü.

20.12.2024 10:28:130
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Tüketici güveni yeniden yükselişe geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi kasımda 79,8 iken aralıkta yüzde 1,9 artışla 81,3'e çıktı.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi geçen ay 66,1 iken aralıkta yüzde 3,5 azalışla 63,8'e indi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi kasımda 80,6 iken bu ay yüzde 1,6 artışla 81,9'a ulaştı.

Kasımda 73,8 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4 yükselişle bu ay 76,8 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise kasımda 98,6 iken aralıkta yüzde 4,1 artışla 102,6 olarak hesaplandı.

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