Tüketici şikayetleri zirve yaptı: En çok şikayet edilen 3 şey!

Her yıl 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü'nün içinde bulunduğu hafta "Tüketiciyi Koruma Haftası" olarak kutlanıyor. Tüketiciler Konfederasyonu, tüketicilerin en çok nelerden şikayet ettiğini açıkladı.

Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkanı Aziz Koçal, Tüketiciyi Koruma Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, tüketicilerin en çok online alışverişler, GSM ve internet abonelikleri, özel okul fiyatları ve mobilya siparişleriyle ilgili sorun yaşadığını anlattı.

Koçal, online alışverişlerde genellikle ürünün teslim edilmemesi yönünde şikayetlerin öne çıktığını kaydederek, "Sosyal medya platformlarından verilen siparişlerde ürünün teslim edilmemesi, teslim edilenlerin de verilen siparişlerle alakasının bulunmaması, ödenen ücret talep edildiğinde ücretin iade edilmemesi ve muhatap bulunamaması gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Tüm uyarılarımıza rağmen maalesef sosyal medya üzerinden sipariş verilmeye devam ediliyor." diye konuştu.

Online satış platformlarından sipariş edilen elektronik ürünlerde ürün kalmadığı yönünde bilgi verilerek ürününün gönderilmemesi, para iadesinin ise 5-6 aylık bir süreçte gerçekleştiği yönde ciddi şikayetler olduğunu dile getiren Koçal, online alışverişlerde 14 günlük cayma süresini bazı satıcıların kabul etmediğini bildirdi.

Özel okul fiyatlarına ilişkin şikayetler son aylarda yoğunlaştı

Aziz Koçal, GSM ve internet aboneliklerine yönelik şikayetlere ilişkin, "Firmalar taahhüt süresi bitmeden tüketiciye aldatıcı bilgi verebiliyor. Böylece, tüketicinin 2-3 ay önceden zamlı tarifeye geçmesi sağlanıyor. Ayrıca, taahhütlü abonelikler kapsamında tüketiciye yanıltıcı bilgi verildiğini görüyoruz. Bu durumda, tüketiciler abonelikten vazgeçmek istediğinde cayma bedeli adı altında yüklü fatura ödemesi ile karşı karşıya kalıyor." diye konuştu.

Son aylarda özel okulların fiyatlarıyla ilgili şikayetlerin de zirve yaptığını ifade eden Koçal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mobilya türü siparişlerde eksik ve kusurlu teslimatlar, ölçülere uygun olmaması, verilen özel siparişlerin taahhüt edilen sürede teslim edilmemesi, sürekli tüketicinin oyalanması gibi şikayetler yer alıyor. Bu arada finansal kuruluşlara yönelik kredi kartı aidatları, işlem komisyonları gibi şikayetler artmaya başladı. Bir başka şikayet türü ise kredisini veya kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşların bankalar tarafından varlık şirketlerine devir olan borçları nedeniyle sürekli aranarak taciz edilmeleri, yüklü ödemelerin çıkması, bu şikayetlerin önümüzdeki aylarda yükseleceğini tahmin ediyoruz."

İlginç şikayetler...

Koçal, tüketicilerden zaman zaman ilginç şikayetler aldıklarını belirterek, "Bir tüketici gece yarısı bize ulaşarak, bir paket sigara aldığını ancak sigaranın içindeki tütün miktarının az olduğunu şikayet etmişti. Bu konudaki hakları öğrenmek istedi, hatta tazminat davası açıp açamayacağını sormuştu. Bir başka ilginç bulduğum şikayeti ise İstanbul'da yaşayan evli bir kadından almıştık. Yeni evlenen kadın, şubemizi arayıp, 'Ayıplı mallarda hakkımı öğrenmek istiyorum çünkü kocamın ayıpları çok fazla. Ne yapmalıyım, haklarım nedir?' diye sormuştu." ifadelerini kullandı.

Tüketiciler e-devlet üzerinden başvuru yapabiliyor

Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Bülent Deniz de tüketicilerin karşılaştıkları sorunların zamanla değiştiğini belirterek, "Örneğin, 25 yıl önce tüketicileri en çok kapıya gelen pazarlamacıların yol açtığı sorun mağdur ederken, günümüzde özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde şikayetler öne çıkıyor." dedi.

Türkiye'nin, mevcut tüketici hukukunun getirdiği koruma mekanizmasıyla dünyadaki birçok ülkenin yasalarından daha üst standart sağladığını vurgulayan Deniz, "Ancak bir yasa ne denli mükemmel olursa olsun, yasanın koruması ancak tüketicinin hakkını aramasıyla mümkün. Bu nedenle uğradığı mağduriyet konusunda hak arama süreçleri tüketici tarafından işletilmeli." ifadelerini kullandı.

Deniz, tüketicilere, mağduriyet yaşadıklarında mutlaka haklarını aramaları çağrısında bulunarak, şu uyarıları yaptı:

"Mevcut hukuk düzeni tüketicilerin haklarını ararken başvuru yapacakları tüketici hakem heyeti, tüketici mahkemeleri gibi mercilerde ücretsiz ve hızlı şekilde karar çıkması ilkesine dayanıyor. Yani tüketici hakkını ararken, yapacağı hukuki girişimler için herhangi bir ücret ödemiyor. Yine illerde ve birçok ilçedeki ticaret il müdürlüklerinde bulunan tüketici hakem heyetlerine şahsen başvuru yapılabildiği gibi e-devlet üzerinden de Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru olanağı bulunuyor."

Deniz, tüketicilerin hakkını aramaları konusunda yıllar içinde olumlu ve büyük değişimler gözlemlendiğini belirterek, bu değişimde tüketici örgütlerinin büyük payının olduğunu sözlerine ekledi.

Tüketici hakem heyetleri, vatandaşın 3 yılda 6,3 milyar liralık uyuşmazlığını çözdü

Tüketici hakem heyetleri, 2021-2023 döneminde vatandaşların 6 milyar 270 milyon 934 bin 665 liralık uyuşmazlığına çözüm sağladı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre, tüketici hakem heyetleri, kurulduğu günden bu yana kadar yaklaşık 17 milyon başvuruyu karara bağladı.

Tüketici hakem heyetlerine 2021-2023 döneminde perakende ticaret, abonelik, finansal hizmetler, turizm, ulaşım-sağlık-eğitim ve diğer hizmetler sektörlerinde 1 milyon 901 bin 83 başvuru geldi. Başvuruların toplam tutarının 6 milyar 270 milyon 934 bin 665 lira olduğu hesaplandı.

Bu başvuruların sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 53,2'sinin "perakende ticaret" sektörüne yönelik olduğu belirlendi. Böylece, söz konusu dönemde her 2 başvurudan biri perakende ticaret sektörüne yönelik oldu.

Perakende ticaret sektörünü yüzde 14,6 ile "diğer hizmetler", yüzde 14,2 ile "abonelik hizmetleri", yüzde 11,7 ile "finansal hizmetler", yüzde 4,8 ile "ulaşım-sağlık-eğitim hizmetleri" ve yüzde 1,5 ile "turizm hizmetleri" sektörleri takip etti.

Tüketici hakem heyetlerinin 3 yıllık dönemde çözüm sağladığı 6 milyar 270 milyon 934 bin 665 liralık uyuşmazlık tutarı içinde de en büyük payı 3 milyar 734 milyon 216 bin 143 lira ile perakende ticaret sektörü aldı.

Başvuruların yarısı tüketici lehine sonuçlandı

Tüketici hakem heyetlerine 3 yıllık dönemde yapılan başvuruların yüzde 50'si tüketiciler lehine sonuçlandı. Tüketici hakem heyetlerinin ortalama karar alma süresi 2021'de yaklaşık 119 gün olarak hesaplanırken, bu süre 2022'de yaklaşık 94 güne geriledi. Bu süre geçen yıl 98 gün olarak tespit edildi.

Bakanlığa ulaşan şikayetlerin yüzde 85'i CİMER'den

Tüketiciler, tüketici hakem heyetlerinde hak aramak yanında, farklı konulardaki şikayetlerini de Bakanlığa iletebiliyor. Devre tatil, paket tur, kampanyalı satış, işyeri dışında satış, mesafeli satışlar, tüketici kredisi, konut finansman kredisi, kredi kartları, süreli yayın, abonelik, ayıplı mal ve hizmet gibi konulardaki şikayetler, CİMER, AK Parti İletişim Merkezi (AKİM), e-Devlet, e-posta, yazılı başvuru ve diğer yollarla Bakanlığa ulaştırılıyor.

Bu kapsamda 2021-2023 dönemde Bakanlığa 378 bin 357 tüketici şikayet başvurusunda bulundu. Vatandaşlar, başvuru yolları arasında en çok yüzde 85 oranıyla CİMER'i tercih etti. Tüketiciler CİMER üzerinden 322 bin 439 başvuruda bulundu. CİMER'i 48 bin 466 ile e-Devlet, 7 bin 133 ile yazılı başvuru, 179 ile "Bakana ulaşın" maili, 90 ile AKİM ve 50 ile diğer internet başvuruları takip etti.

Çağrılar 2 dakikada cevaplandı

Tüketicilerin sorunlarına ilişkin çözüm yollarının sunulduğu ve bu sorunların ilgili makamlara iletildiği "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"nda günlük ortalama 1000 başvuru yanıtlanıyor. Bu hatta gelen çağrılar ortalama iki dakikada cevaplanıyor.

Bu hatta gelen çağrılar, ağırlıklı olarak ayıplı mal ve hizmetler, mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri ve satış sonrası hizmetler konularından oluşuyor. Bu kapsamda Tüketici Danışma Hattı'yla 2021'de 476 bin 650, 2022'de 333 bin 438, 2023'te 385 bin 682 olmak üzere 1 milyon 195 bin 770 çağrı cevaplandı.