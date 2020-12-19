Tüketicilere "sahte içki" uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, vatandaşları, 'merdiven altı' tabir edilen yerlerde üretilen alkollü içkiler konusunda uyardı.

19.12.2020 14:14:000
Paylaş Tweet Paylaş
Tüketicilere "sahte içki" uyarısı

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, yılbaşının yaklaştığı bugünlerde sahte alkol üreticilerinin daha çok ortaya çıktıklarına işaret etti.

Vatandaşların, can güvenlikleri açısından bu kişilere fırsat vermemeleri gerektiğini bildiren Palandöken,"Ucuz diye merdiven altı üretim yapanlar tercih edilmemeli." ifadesini kullandı. 

Güvenilir esnaftan alışveriş yapılmasının önemini vurgulayan Palandöken, sahte içki üretenlerin hem vergi kaybına yol açtıklarını hem de vatandaşın sağlığına zarar verdiklerini kaydetti. 

Kamu yetkililerinin denetimleri sürdürdüğünü, bununla birlikte tüketicilerin de bandrollü ürün satan esnaftan alışveriş yapmaları gerektiğini belirten  Palandöken, yasak olmasına rağmen etil alkolün internetten satışının devam ettiğine dikkati çekti. 


Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İhracat treni Çin'e ulaştı

İhracat treni Çin'e ulaştı

Siber Güvenlik Haftası 21-25 Aralık'ta düzenlenecek

Siber Güvenlik Haftası 21-25 Aralık'ta düzenlenecek

TCMB reeskont ve avans faiz oranlarını belirledi

TCMB reeskont ve avans faiz oranlarını belirledi

Yorum Yaz