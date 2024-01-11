Tüpraş: Irak'tan aldığımız gemiyle irtibat kesildi

Tüpraş'ın, Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın aldığı 140 bin ton ham petrol taşıyan gemi ile iletişiminin kesildiği bildirildi.

11.01.2024 16:44:470
Paylaş Tweet Paylaş
Tüpraş: Irak'tan aldığımız gemiyle irtibat kesildi

Tüpraş'ın, Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın aldığı 140 bin ton ham petrol taşıyan Marshall Adaları bayraklı St. Nikolas isimli gemi ile iletişiminin kesildiği, ancak olayın şirketin rafineri operasyonlarına bir etkisi bulunmadığı bildirildi.

Tüpraş'tan yapılan açıklamada, Basra Limanı'ndan Tüpraş rafinerisine ulaştırılmak üzere yola çıkan gemi ile irtibatın kesildiği, rafineri operasyonlarının ise planlandığı şekilde devam ettiği kaydedildi.

Gemide Türk mürettebatın bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yunan armatör firması Empire Navigation'a ait Marshall Adaları bayraklı St. Nikolas isimli gemi ile olan iletişim Umman açıklarında 11 Ocak 2024 saat 06.30 dolaylarında kesilmiştir. Söz konusu gemi, Irak devlet petrol şirketi SOMO'dan satın aldığımız ve Basra Limanı'ndan rafinerimize ulaştırılmak üzere yola çıkan yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşımaktadır. Tüm rafineri operasyonlarımız planlandığı şekilde devam etmekte olup, olayın rafineri operasyonlarımıza bir etkisi bulunmamaktadır. Konunun takibi ulusal ve uluslararası yetkililerle işbirliği halinde sürmektedir."

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Fitch'ten FED ve faiz tahminleri

Fitch'ten FED ve faiz tahminleri

Tüpraş: Irak'tan aldığımız gemiyle irtibat kesildi

Tüpraş: Irak'tan aldığımız gemiyle irtibat kesildi

Ambalajda hedef Avrupa

Ambalajda hedef Avrupa

Kariyer.net verilerine göre 2023'te en çok iş ilanı veren 3 sektör

Kariyer.net verilerine göre 2023'te en çok iş ilanı veren 3 sektör

Erdemir ve İşdemir 'Net Sıfır Yol Haritası'nı açıkladı

Erdemir ve İşdemir 'Net Sıfır Yol Haritası'nı açıkladı

İşsizlik Sigortası Fonu 200 milyar liraya yaklaştı

İşsizlik Sigortası Fonu 200 milyar liraya yaklaştı

Yorum Yaz