Tüpraş'tan 10 milyar TL'lik borçlanma başvurusu

Tüpraş (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.) 10 milyar TL’ye kadar tahvil veya finansman bonosu ihracı için SPK’ya başvuruda bulunduğunu duyurdu.

29.11.2023 10:13:320
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Tüpraş'tan 10 milyar TL'lik borçlanma başvurusu

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) 10 milyar TL’ye kadar tahvil veya finansman bonosu ihracı için Sermaye Piyasaları Kurulu'na (SPK) baş vurdu.

Tüpraş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamaya göre, yurt içinde nitelikli yatırımcıya satılması düşünülen borçlanma araçları TL cinsinden, 5 yıl vadeye kadar farklı vadelerde olabilecek.

Açıklamada, "Yönetim Kurulumuz tarafından 10.11.2023 tarihinde; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesine istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliğ (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak 1 yıllık dönem içerisinde ve 10.000.000.000 TL tutara kadar 5 yıl vadeye kadar çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, bir veya birden çok seferde, Tahvil ve/veya Finansman Bonosu ihracına yönelik alınan karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır" denildi.

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