Tüpraş'tan KAP'a dünkü yangınla ilgili açıklama

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) dün akşam İzmir rafinerisinde çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

26.11.2024 09:34:540
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Tüpraş'tan KAP'a dünkü yangınla ilgili açıklama

Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) bugün (26 Kasım), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na, dün akşam İzmir rafinerisinde yaşanan yangınla ilgili açıklamada bulundu.

TÜPRAŞ'tan KAP'a yapılan bildirim şöyle:

İzmir Rafinerimizde dün akşam saat 20:00 sularında Ham Petrol Ünitelerimizden bir tanesinde yangın meydana gelmiştir. Ünite duruşa geçirilmiş, rafineri teknik ekiplerimiz tarafından ilgili resmi birimlerle iş birliği ve koordinasyon içinde olaya müdahale edilmiş, yangın kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür.

Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Söz konusu ünitede hasar tespit çalışmaları devam etmekte olup, rafineride diğer faaliyetlerimiz normal bir şekilde sürdürülmektedir. Konuyla ilgili önemli bir operasyonel veya finansal etki olması durumunda yatırımcılarımız bilgilendirilecektir.



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