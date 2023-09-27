Tüpraş’tan temettü kararı

Tüpraş pay başına brüt 7,52 TL, net 6,77 TL nakit kâr payı ödeyeceğini duyurdu.

Tüpraş Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) Olağanüstü Genel Kurul Kâr Dağıtım Sonucu hakkında açıklama yaptı. Karara göre Tüpraş temettü ödemesi yapacak. Şirket 3 pay başına brüt 7,52 TL, net 6,77 TL peşin kâr payı ödeyecek. Temettü dağıtımı 3 Ekim’den itibaren yapılacak.

Türkiye'nin devi

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması'na göre, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ), üretimden satışlarda 418,4 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu olma unvanını sürüdü.