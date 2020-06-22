Turist sayısı mayısta sıfırlandı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %99,26 azaldı.

22.06.2020 12:33:000
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Turist sayısı mayısta sıfırlandı!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel  Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre 2020 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre  yüzde 99,26 oranında azalarak 29 bin 829 oldu. Mayıs ayında gelen 29 bin 829 yabancı ziyaretçinin 2 bin 90 (%7,01 )günübirlikçi oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Mayıs ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Edirne %59,05 (17 bin 615 )
2-Artvin %13,94 ( 4 bin 157 )
3-Kilis %7,57 ( 2 bin 258 )
4-Samsun %5,95 ( Bin 775 )
5-İstanbul %2,84 ( 847 )

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,35 azalış kaydedilmiştir.

2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %66,35 azalış göstererek 4 bin 292  bin 711 olmuştur. 2020 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen 4 milyon 292 bin 711 yabancı ziyaretçinin 34 bin 730 (%0,81) günübirlikçidir.

Ocak-Mayıs döneminde Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul %54,86 (2 milyon 355 bin 093 )
2-Edirne %13,27 (569 bin 726 )
3-Antalya %10,06 (431 bin 842 )
4-Artvin %8,31 (356 bin 812 )
5-Ankara %1,92 (82 bin 360 ) "

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