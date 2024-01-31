Turizm geliri 2023'te yüzde 16,9 arttı

Turizm geliri Ekim, Kasım ve Aralık aylarından oluşan 4. çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6,8 artarak 12 milyar 272 milyon 673 bin dolar oldu.

Türkiye'nin turizm geliri, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 16,9 artarak 54 milyar 315 milyon 542 bin dolara yükselirken, bu dönemde ülkeden çıkış yapan ziyaretçi sayısı 57 milyon 77 bin 440 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının 4. çeyreğine ve yılın geneline ilişkin turizm istatistiklerini açıkladı. Buna göre, turizm geliri, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 16,9 artarak 54 milyar 315 milyon 542 bin dolara çıktı. Geçen yılki gelirin 41 milyar 61 milyon 408 bin dolarını kişisel harcamalar, 13 milyar 254 milyon 134 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 11,1 artarak 57 milyon 77 bin 440 kişiye yükseldi. Bunların yüzde 13,5'ini 7 milyon 730 bin 473 kişi ile yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Bu dönemde kişi başına geceleme yapanların gecelik ortalama harcaması 99 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 72 dolar oldu. Geçen yıl spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 70,7, yeme-içme harcaması yüzde 33,2 ve konaklama harcaması yüzde 27 arttı.

Ziyaretçilerin geliş amaçlarında birinci sırada yüzde 67,6 ile "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" yer alırken yurt dışı ikametli vatandaşlar Türkiye'ye yüzde 67,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Turizm gideri yüzde 65,3 arttı

Geçen yıl turizm gideri, bir önceki yıla göre yüzde 65,3 artarak 7 milyar 68 milyon 901 bin dolara çıktı. Bunun 5 milyar 916 milyon 935 bin dolarını kişisel, 1 milyar 151 milyon 967 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Söz konusu yılda yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 52,3 artarak 11 milyon 67 bin 359 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 639 dolar olarak gerçekleşti.

Turizm harcamaları

Turizm geliri, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8 artarak 12 milyar 272 milyon 673 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 15,2'si Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlardan elde edildi.

Seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize eden ziyaretçilerin bu çeyrekte yaptığı harcamaların 9 milyar 47 milyon 94 bin dolarını kişisel harcamalar, 3 milyar 225 milyon 579 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre spor, eğitim, kültür harcaması yüzde 49,4, konaklama harcaması yüzde 14,3 ve yeme-içme harcaması yüzde 12,9 arttı.

Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı, söz konusu dönemde yüzde 4,1 artarak 12 milyon 472 bin 145 kişi oldu. Ziyaretçilerin yüzde 13,6'sını, 1 milyon 694 bin 536 kişiyle, yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu.

Aynı dönemde Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçilerin gecelik ortalama harcaması 93 dolar oldu. Yurt dışında ikamet eden vatandaşların gecelik ortalama harcaması ise 64 dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu çeyrekte ziyaretçiler Türkiye'yi yüzde 63,6 ile en çok "gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler" amacıyla ziyaret etti. İkinci sırada yüzde 22,4 ile "akraba ve arkadaş ziyareti", üçüncü sırada yüzde 6 ile "alışveriş" yer aldı.

Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise Türkiye'ye yüzde 70,4 ile en çok "akraba ve arkadaş ziyareti" amacıyla geldi.

Söz konusu çeyrekte, yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,3 artarak 3 milyon 142 bin 263 kişi oldu.

Bu kişilerin turizm gideri, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 36 artarak 1 milyar 968 milyon 374 bin dolara çıktı. Bunun 1 milyar 664 milyon 310 bin dolarını kişisel, 304 milyon 64 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Kişi başı ortalama harcaması 626 dolar olarak gerçekleşti.