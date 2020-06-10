Turizm harcamalarına kartta 18 taksit

BDDK, yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırını 12 aydan 18 aya yükseltti.

10.06.2020 09:08:000
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Turizm harcamalarına kartta 18 taksit

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, koronavirüs sonrası normalleşme sürecinde vatandaşa finansman kolaylığı sağlamak ve yurt içi turizmi desteklemek amacıyla yeni bir karar aldı.

9 Haziran tarihli Kurul kararı ile yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırı 12 aydan 18 aya yükseltildi.

BDDK’nın kararında şöyle denildi: “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/06/2020 tarihli ve 9053 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir.”

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