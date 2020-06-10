Turizm harcamalarına kartta 18 taksit

BDDK, yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırını 12 aydan 18 aya yükseltti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, koronavirüs sonrası normalleşme sürecinde vatandaşa finansman kolaylığı sağlamak ve yurt içi turizmi desteklemek amacıyla yeni bir karar aldı.
9 Haziran tarihli Kurul kararı ile yurt içi havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama harcamalarında kredi kartı taksit sınırı 12 aydan 18 aya yükseltildi.
BDDK’nın kararında şöyle denildi: “Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09/06/2020 tarihli ve 9053 sayılı Kararı ile Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, 11/01/2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda on iki aydan on sekiz aya çıkarılmasına karar verilmiştir.”