"Turizmde hareketlilik için uçuşların başlaması gerekiyor"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un turizmde sertifikasyon sürecini başlatacakları açıklaması üzerine konuşan Batum, “büyük tur operatörleri, Sağlık Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı’nın genel hijyen ve sağlık konusundaki ayrı ayrı kriterlerini yıllardır yerine getiriyor ve bu konuda denetleniyorduk. 5 yıldızlı otellerden 3 yıldızlı otellere kadar tüm turizm sektörü bu tarz uygulamalara ve denetlenmelere alışık. Herkes bütçesi ölçüsünde bu kriterlere ayak uyduracaktır” dedi.

Uçuşların başlaması gerekiyor

Bakanlık tarafından başlatılan bu süreci çok olumlu bulduğunu dile getiren Batum, “turizmde hareketliliğin yaşanmaya başlaması için tüm dünyadaki seyahat pazarının kontağı çevirmesi gerekiyor, ama şu an aşı henüz bulunmadı, uçuşlar başlamadı, o yüzden sezonun ne zaman başlayacağı konusunda henüz net bir şey söyleyebilmek mümkün değil” diyerek İngiltere’nin en önemli pazarları olduğunu ama en yakın planlı tarihinin 01 ve 17 Haziran 2020 olduğunu sözlerine ekledi.

Havacılık sektörünün tavrının çok önemli olduğuna dikkat çeken, uçuşların başlamasına bağlı olarak tüm süreçlerin gelişme göstereceğini söyleyen Tunç Batum “hastalığın seyrinde geriye doğru bir ivme yaşanıyor. Bu düşüş devam ederse hem yurtiçi hem de yurtdışı uçuşlar da başlarsa en erken 17 Haziran gibi oteller iç pazara kapısını açmaya başlar ve Temmuz-Ağustos aralığında da dış pazarın da eklenmesiyle sezon başlamış olur” dedi. Buna rağmen otel doluluk oranlarının %40 ve %50 ler seviyesinde görüleceğini hatta bu oranları yakalayanların da şanslı olacağını belirtti.

Nihai belirleyici müşterinin tavrı olacak, misafirlerimize sorduk

Hazırlık çalışmalarını sürdürdüklerini, birçok otel ile benchmark yaptıklarını, bağlı bulundukları uluslararası kuruluşların önerdiği önlemleri alarak uygulamaları gerçekleştirdiklerini belirten Batum, “alınan önlemler tek başına yeterli değil, misafirlerimizin nasıl bir tepki vereceği de önemli. Yaklaşık 200 misafirimizi içine alan bir focus grup oluşturduk ve onlara sorduk, şimdi bu datayı değerlendireceğiz” dedi.

Teknoloji yoğun olarak devreye giriyor, 2020 hazırlık yılı

Bu süreçte teknolojinin çok yoğun olarak devreye gireceğini daha önce hastanelerde kullanılan bazı dezenfekstasyon sistemlerinin değişik modellerinin kullanılmaya başlanacağını söyleyen Tunç Batum, ateş ölçer dedektörlerden, dezenfektasyon koridorlarına, bavul ve oda dezenfestasyonlarına kadar birçok firmanın bu konuda şimdiden yarışa başladığını belirtti.

Yeni nesil otelcilik kavramına adaptasyonun zaman alacağını, 2020’nin kayıpların yaşanacağı, mücadelenin devam edeceği bir yıl olacağını ve 2021’e hazırlık olacağını açıklayan Batum, misafirin otele girişinden çıkışına kadar tüm sistemlerin yeniden organize edildiğini söyledi.

Tur operatörlerine iade, sektörü krize iter

Tur operatörlerinin otellere yaptıkları erken ödemeleri geri istemesinin bir-iki aya kadar ciddi bir krize yol açabileceğini ifade eden Tunç Batum, “pansiyondan 3-5 yıldızlı otele kadar hepsi, tur operetörlerinden aldıkları erken ödemeler ile belli koşulları yerine getirdikten sonra yatırım yapıyor, eğer operatör benim misafirim gelmeyecek bu ödemeyi geri isterim dediği noktada sektör ciddi bir krize girer. Böyle krizlerde Almanya ve İngiltere örneğinde olduğu gibi Turizm Bakanlığı veya devletin başka kurumlarının devreye girip müdahale etmesi ve çözmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu dönemde hiçbir otelin çok yüksek rakamlardaki bu geri ödemeleri yapabileceğini düşünmüyorum. Almanya’da bu konuda ciddi bir fon ayrıldı, bizim ülkemizde de gündeme gelmeli” dedi.