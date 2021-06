‘Turizmde 2021 yazı harika geçecek’

Türkiye’de lüks otel konseptini büyük bir başarıyla hayata geçiren Mandarin Oriental Bodrum Genel Müdürü Ersev Demiröz, “2021 yazının harika geçeceğini öngörmek zor olmadı. Dolulukta maksimuma ulaştık” diyor.

Özlem Aydın Ayvacı / oaydin@capital.com.tr

Yeni sezonla ilgili hazırlıklarını ve beklentilerini anlatan Ersev Demiröz, sorularımızı şöyle yanıtladı:

Aşı ve uluslararası uçuşlarla ilgili gelişmeleri ne kadar yakından izliyorsunuz?

Sezona yönelik stratejilerimizi doğru bir şekilde uygulamak için aşı ve seyahat kısıtlamasına dair gelişmeleri çok yakından takip ettiğimizi söyleyebilirim. Satış ve pazarlama ekibimiz, misafirlerimizin geldikleri ülkelerdeki gelişmeleri sürekli yabancı basın kanallarından takip ediyor. Ayrıca yurt dışı acentelerimizle kesintisiz sürdürdüğümüz iletişim sayesinde anlık değişikliklerden haberdar oluyoruz. Milas - Bodrum Havalimanına direkt uçuş hizmeti bulunan hava yolu şirketleri ile de devamlı iletişim halindeyiz, tüm duyurularını yakinen takip ediyoruz.

2021 yaz sezonuna ilişkin beklentileriniz neler? 2020’den daha iyi bir sezon olacak mı? Ne düşünüyorsunuz?

Açıkçası pandeminin yarattığı tüm olumsuzluklara rağmen 2020 sezonu, yoğunluk bakımından önceki yıllardan farksızdı. Hatta ağustos ve eylül aylarında 2019’un rakamlarını geride bırakarak kendi rekorumuzu kırdık. Dolayısıyla 2021 yazının harika geçeceğini öngörmek bizim için zor olmadı. Nitekim kapılarımızı açar açmaz misafirlerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık, villa ve süitlerimizin doluluk oranı kısa sürede maksimum düzeye ulaştı. Bu başarımızda; Güvenli Turizm Sertifikasını ilk alan otellerden biri olarak gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini eksiksiz uygulamamız, kişiye özel efsanevi hizmetlerimiz, ferah ve lüks konaklama ünitelerimiz ve tüm aile bireylerine hitap eden cezbedici yeniliklerimiz büyük rol oynuyor.

Lüks otel, resort ve rezidans turizminde 2021’de öne çıkan trendler neler?

Pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte seyahat severlerin alışkanlıkları da önemli ölçüde yön değiştirdi. Önceleri lokasyon, eğlence olanakları gibi farklı etmenler tesis tercihlerinde etkili olurken, artık kişilerin seçimlerini daha ziyade huzur, güven ve mahremiyet faktörleri belirliyor. Sağlık ve güvenlik önlemlerinin harfiyen uygulanması, konaklama üniteleri arasında geniş mesafeler bulunması, restoran ve plajlarda sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemelerin yapılması, herkes için çok fazla önem taşıyor. Geçtiğimiz yıl itibarıyla hayatımıza giren bu trendin Mandarin Oriental, Bodrum’u pozitif anlamda bir hayli etkilediğini söyleyebilirim. Zira resort’umuzun son derece geniş bir alana yayılmış muhteşem konumu, doğayla iç içe yaşam alanları ve uzun dönem konaklama imkanı sunan villaları, misafirlerimize tam da ihtiyaç ve beklentilerine uygun alternatifler sunuyor.

Misafir taleplerinde neler öne çıkıyor?

Misafirlerimizin talepleri, pandemi sürecine verdikleri tepkilere göre farklılık gösteriyor. Biz de empati yapıp, “Ben olsaydım ne ister, nasıl rahat ederdim” diye düşünerek onları mutlu edecek çözümler sunuyoruz. Kimileri tatilini tamamen izole, havuzlu bir villa veya süitte geçirmek isterken, bazıları da güvenli bir şekilde sosyalleşmeyi tercih edebiliyor. Tesisimiz her türlü talebe cevap verebilecek imkanlara sahip olduğundan, gerek geniş konaklama ünitesi yelpazemiz gerekse restoranlarımız ve zengin oda servisi menülerimiz sayesinde misafirlerimizi gönül rahatlığıyla ağırlayabiliyoruz. Elbette hijyen standartlarını da hem yerel hem de uluslararası koşullara uygun bir biçimde titizlikle yerine getiriyoruz. Bu konuda ekstra hassasiyeti bulunan konuklarımız için tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanıyor, aradıkları konfor ve güven ortamını memnuniyetle sağlıyoruz.

Mandarin Oriental, Bodrum sezonu ne gibi önlemlerle açtı?

Güvenli Turizm Sertifikasını ilk alan otellerden biri olarak, geçtiğimiz yıldan bu yana hem misafir hem çalışma alanlarımızda gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini eksiksiz uyguluyoruz. Restoranlarımızın oturma düzenini sosyal mesafe kurallarına göre oluşturuyor, servis takımlarımızı misafirlerimize paketli bir şekilde takdim ediyor, masalarda hijyen kitlerine yer veriyoruz. Ayrıca tüm ekip arkadaşlarımız hizmet verdikleri süre boyunca maske takıyor ve kişisel hijyenlerine son derece özen gösteriyorlar. En ufak bir rahatsızlık belirtisi göstermeleri durumunda, tedarik ettiğimiz test cihazı yardımıyla anında gerekli kontrolleri sağlıyoruz.

Bu sezon yaptığınız yenilikler var mı?

2021 sezonunu yeme içmeden alışverişe, spordan çocuk aktivitelerine kadar her alanda birçok müthiş yenilikle karşıladık. Çin mutfağının uluslararası temsilcisi Hakkasan ve dünyaca ünlü modern et restoranı “Atelier Di Carne” by Dario Cecchini’ye ek olarak, İstanbulluların favori buluşma noktası Lucca da “Lucca by the Sea” ismiyle aramıza katıldı. Klasikleşmiş mekanlarımızdan Kurochan by IOKI, bu yaz aynı zamanda “IOKI on the Beach” adıyla Blue Beach’te zengin sushi menüsünü servis edecek. Mandarin Bar, Blue Beach Club & Bar, Pool Bar & Restaurant, Vakko Patisserie ve Sofra Restaurant da yine konuklarımıza harika lezzetlerini tattırmayı sürdürecek. Alışveriş konusunda da son derece iddialıyız, genişlettiğimiz mağaza yelpazemizle Bodrum Yarımadası’nın en lüks satış noktalarına ev sahipliği yapıyoruz. Ace Nayman, Adamo, Bee Goddess, Beymen, Chanel, Eres, Gilan, Jacadi, K by Arzu Kaprol, Kutnia, Lando, La Perla, Moeva, Missoni, Nedo, Orlebar Brown, Raisa & Vanessa, RCR Modus Vivendi, Serena Uziyel, Sevan Bıçakçı, Sirmaison, Urartu Halı, Vakko, Vilebrequin ve Zemzem Atelier gibi Türkiye ve dünyanın lider markalarını bir araya getirmenin gururunu yaşıyoruz.

Bunun yanı sıra, çevre dostu sağlıklı yaşam stüdyosu ShapeUp ve önde gelen tenis akademilerinden Peter Burwash International (PBI) ile sporsever misafirlerimize dünya standartlarında bir hizmet sunuyoruz. Verde Design El Sanatları Atölyesi’nin kapsamlı etkinlik yelpazesi sayesinde ise hem çocuk hem de yetişkin konuklarımıza sanatla iç içe vakit geçirme imkanı tanıyoruz.