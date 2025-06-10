Turizmde doğru yatırım: Lüks ve stratejik büyüme

Antalya’nın Belek bölgesinde faaliyet gösteren ve Türkiye’nin en prestijli otel gruplarından biri olan Cornelia Hotels Grubu, 2025 yılına yüksek doluluk oranları, 68 ülkeden gelen misafir ağırlığı ve yeni yatırımlarla girdi.

Cornelia Diamond Golf Resort & Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında yaptığı kapsamlı değerlendirmede, Antalya’da turizmin “ziyaretçi sayısı” yanında tüm farklı değerlerinin öne çıkması gerektiğine dikkat çekti. Özellikle Rusya ve Almanya gibi ana pazarlardaki gelişmeleri rakamlarla analiz eden Alkaya, 2024’te İngiltere’nin de bu iki pazarla birlikte ilk üçe girdiğini belirtti. Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya gibi yeni yükselen pazarların önemine değindi. “Her yıl gelen turist sayısı kadar, kişi başı harcamanın artması da hedeflenmeli,” diyen Alkaya, golf ve kongre turizmi gibi niş alanların stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Antalya’ya 2024 yılında en çok turist gönderen ülkeler:

1. Rusya – 3 milyon 910 bin (%24,5)

2. Almanya – 3,5 milyon (%22)

3. İngiltere – 1 milyon 600 bin (%10)

4. Polonya – 1 milyon 270 bin (%8)

5. Hollanda – 490 bin (%3)

6. Kazakistan – 450 bin (%3)

7. Romanya – 431 bin (%3)

8. Ukrayna – 350 bin (%2)

9. Çek Cumhuriyeti – 300 bin

10. Litvanya – 227 bin

“Ziyaretçi Sayısı Değil, Harcama Değeri Önemli”

Zafer Alkaya, lüks ve sürdürülebilir turizm yatırımlarının Türkiye ekonomisi açısından önemine dikkat çekerek şu mesajı verdi: “Turizmde artık sayısal büyümeyi konuşmak yeterli değil. Her şey dahil modelinde dünyada en iyi hizmeti veriyoruz ancak kişi başı harcamayı artıracak konseptleri yaygınlaştırmamız gerekiyor. Kongre, sağlık, Spor ve golf gibi segmentlerde Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. Bunu mutlaka çok daha iyi değerlendirmeliyiz”.

Özellikle Cornelia Hotels’in bünyesindeki NEST Kongre Merkezi’nin NATO Dışişleri Bakanları Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu gibi prestijli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirten Alkaya, “2026 yılında Dünya Uzay Kongresi’ne ev sahipliği yapacak olmak hem tesisimiz hem de Türk turizmi adına büyük bir gururdur. Bu tip organizasyonlar, Türkiye’yi kongre turizmi liginde üst sıralara taşıyacaktır” dedi.

Zafer Alkaya ayrıca, Cornelia'nın hizmet kalitesini her alana yaydığını, futbol ve tenis gibi alanlarda da yüksek standartlı sahalara sahip olduklarını belirtti. “Cornelia olarak 3 adet UEFA onaylı futbol sahamız, 10 toprak tenis kortumuz ve şimdi de padel tenis sahası yatırımımız var. Hizmet kalitemizi sadece konaklamayla sınırlamıyor, deneyimi her anlamda zenginleştiriyoruz” dedi.

2025’in Ekonomik Etkisi: Yerel İstihdam ve Döviz Girdisi

Türkiye turizminin 2025 yılında 60 milyar dolar seviyesinde gelir hedefi bulunuyor. Bu hedefin tutturulabilmesi için özellikle lüks segmente yönelik yatırımların desteklenmesi, yerel istihdama olan katkının artırılması ve döviz girdisinin kalıcı hale getirilmesi gerekiyor.

Zafer Alkaya, sektörde yaşanan personel bulma sıkıntısına da dikkat çekerek, “Turizm artık küresel ölçekte personel krizinin de merkezinde. Endonezya, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelerden personel temin etmek zorunda kalıyoruz. Türk gençleri sektörden belli oranda uzaklaşmıştır. Konaklama maliyetlerinin Antalya genelinde gösterdiğı yüksek artışlar nedeniyle, personelin lojman taleplerinde artış görülmekte ve bu durum doğal olarak giydirilmiş Personel maliyetlerine yansımaktadır” ifadelerini kullandı.

Cornelia Hotels Grubu gibi, golf, kongre, sağlık turizmi ve spor turizmi gibi alanlarda uzmanlaşmış otellerin Türkiye’nin turizm politikasına yön veren örnek modeller olduğunu belirten Alkaya, “2025 yılının Antalya turizmi için sadece turist sayısı anlamında değil, aynı zamanda turizm geliri olarak da önemli bir ivme yakaladığı bir yıl olmasını arzuluyoruz” dedi.