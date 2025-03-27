Türk devlerin globalde zirve yarışı

Türkiye’nin global devleri, geçen yıl ihracat pazarlarındaki daralmaya rağmen rekabetçi konumunu korudu...

27.03.2025 15:04:360
Paylaş Tweet Paylaş
Türk devlerin globalde zirve yarışı

Ayçe Tarcan Aksakal / Capital Şubat 2025 sayısından

Birçok ülkede ilk üç, çoğu zaman ise ilk beş arasında yer almayı başardılar. Hatta Avrupa’da pazar liderliği koltuğuna oturan markaların sayısı hiç de az değil. Beko, beyaz eşyada; Kibar Holding ise folyo alüminyumda Avrupa’nın zirvesinde. Anadolu Grubu, başta Rusya olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda lider. Hayat Holding ve LC Waikiki de Rusya, İran ve Orta Doğu’da güçlü pazar liderlikleriyle öne çıkıyor. Global Türk devlerinin ortak hedefi ise her pazarda ilk üç oyuncu arasında yer almak.

TİM İhracat Raporu 2024’e göre Türkiye’nin küresel ihracattaki payı yüzde 1,07 seviyesinde. Raporda, yurt dışı pazarlarda yaşanan kayıplara rağmen Türk markalarının yabancı rakiplerine karşı güçlü pozisyonlarını koruduğu belirtiliyor. 

Capital Dergisi olarak gerçekleştirdiğimiz araştırmada şirketler gelecek hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu: Tüm pazarlarda ilk üç oyuncu arasında yer almak...

* ARAŞTIRMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kazakistanlı Kaspi’den Türkiye’ye yeni yatırım

Kazakistanlı Kaspi’den Türkiye’ye yeni yatırım

Bayramda 130 milyar liralık kartlı alışveriş bekleniyor

Bayramda 130 milyar liralık kartlı alışveriş bekleniyor

TÜRSAB'dan bayram tatili öncesi dolandırıcılık uyarısı

TÜRSAB'dan bayram tatili öncesi dolandırıcılık uyarısı

Rekabet Kurulu'ndan Apple soruşturması

Rekabet Kurulu'ndan Apple soruşturması

Araç kiralamaya ilgi geçen bayrama göre azaldı

Araç kiralamaya ilgi geçen bayrama göre azaldı

İlk arabasını alacak ailelere yeni kampanya

İlk arabasını alacak ailelere yeni kampanya

Yorum Yaz