Türk Ekonomileri Raporu yayımlandı: Yeşil dönüşüm gündemde

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu raporun TDT bünyesinde yürütülen ortak çalışmalar kapsamında, Türk Resmi Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezleri Ağı (ERCNET), TDT Genel Sekretaryası ve Türk Yatırım Fonu işbirliğinde hazırlandığı belirtildi.

Raporun, "yeşil ekonomiye geçiş" temasıyla yayımlandığına işaret edilen açıklamada, çalışmanın Türk Akademisi (Turkic Academy) tarafından kamuoyuna sunulduğu aktarıldı.

Açıklamada, raporun hazırlanma sürecinin Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, İhracat Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün katkılarıyla yürütüldüğü, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının da raporun hazırlanmasına destek verdikleri bildirildi.

"Türk dünyasının küresel değer zincirlerindeki konumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor"

Raporda, TDT üyesi ve gözlemci ülkelerin ekonomik potansiyeli, yeşil enerji dönüşümü, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanlarındaki fırsatların kapsamlı şekilde ele alındığı vurgulanan açıklamada, "Çalışma, TDT 2040 Vizyonu doğrultusunda Türk dünyasının sürdürülebilir ve dirençli bir ekonomik yapıya kavuşmasına, bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesine ve küresel değer zincirlerindeki rekabet gücünün artırılmasına yönelik stratejik değerlendirmeler ortaya koymaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Yeşil Mutabakata Uyum vizyonu doğrultusunda, 6 Kasım 2024'te Bişkek'te gerçekleştirilen 11. TDT Devlet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen "Türk Yeşil Vizyonu" doğrultusunda Türk dünyasında yeşil dönüşüm çalışmalarına öncülük ettiği belirtildi.

Bu kapsamdaki hedeflere de değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevre dostu üretim ve ticaretin geliştirilmesi, yeşil enerji kaynaklarının etkin kullanılması, döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Türk dünyasının küresel değer zincirlerindeki konumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bakanlık olarak Türk dünyasının ortak ekonomik geleceğine katkı sağlayacak çalışmaları, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm ekseninde kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."