Jimmy Key 25 şehirde toplam mağaza sayısını 76’ya taşıdı

Antalya Fenix AVM, Edremit Yasa AVM ve Koru Florya AVM yatırımlarıyla birlikte Jimmy Key, Türkiye’deki mağaza yapılanmasını genişletirken yeni şehir ve lokasyonlarda büyüme potansiyelini de genişletmeyi sürdürüyor.

Jimmy Key, yurt içindeki mağaza yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Antalya Fenix AVM ve Balıkesir’deki ilk mağazası Edremit Yasa AVM’nin açılışının ardından İstanbul Koru Florya AVM’de de yeni mağazasını müşterileriyle buluşturan Jimmy Key, Türkiye genelinde 76 mağazaya ulaştı. Yeni yatırımlarla birlikte Jimmy Key’in faaliyet gösterdiği şehir sayısı 25’e yükseldi.

Antalya’daki Varlığını Güçlendiriyor

Jimmy Key’in yeni mağaza yatırımlarında Antalya önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. Agora AVM, Terracity AVM, Alanya Liman Caddesi, Alanya Atatürk Caddesi ve Alanya Yekta AVM’deki mağazalarının ardından Fenix AVM’de açılan yeni mağaza, markanın Antalya’daki fiziksel varlığını daha da güçlendirdi. Antalya’nın farklı ilçelerinde ve farklı alışveriş noktalarında müşterileriyle buluşan Jimmy Key, bölgedeki mağaza ağını genişleterek hem yerel müşterilere hem de kente gelen ziyaretçilere ulaşmayı hedefliyor.

Balıkesir’de İlk Mağaza, Türkiye’de 75’inci Nokta

Jimmy Key’in yurt içindeki büyümesinde bir diğer önemli adım ise Balıkesir oldu. Markanın Balıkesir’deki ilk mağazası Edremit Yasa AVM’de kapılarını açtı. Bu yatırım, Jimmy Key’in Türkiye’deki mağaza sayısının 75’e ulaşmasını sağlarken, Balıkesir’i de markanın bulunduğu 25’inci şehir konumuna taşıdı. Edremit mağazasıyla birlikte Jimmy Key, farklı bölgelerdeki tüketicilere de fiziksel mağazaları aracılığıyla ulaşma stratejisini sürdürüyor.

İstanbul’da 18’inci Nokta Koru Florya Oldu

Jimmy Key’in mağaza ağındaki bir diğer yeni adres ise İstanbul oldu. Koru Florya AVM’de açılan mağaza, markanın Türkiye’deki 76’ncı, İstanbul’daki ise 18’inci mağazası olarak faaliyet göstermeye başladı. Markanın fiziksel mağaza yapılanması; cadde mağazaları, AVM lokasyonları ve farklı şehirlerdeki yeni noktalarla çeşitleniyor.

“Büyümeyi Yalnızca Mağaza Sayısıyla Değil, Erişim Gücümüzle Değerlendiriyoruz”





Jimmy Key Genel Müdürü Erhan Çiçek, Türkiye’deki mağaza yatırımlarının markanın uzun vadeli büyüme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Jimmy Key olarak büyümeyi yalnızca mağaza sayısındaki artış olarak görmüyoruz. Bizim için her yeni mağaza, müşterilerimize daha yakın olmak ve markamızın deneyimini daha fazla şehirde ulaşılabilir hale getirmek anlamına geliyor. Antalya’da Fenix AVM ile güçlenen varlığımız, Balıkesir’de ilk kez Edremit Yasa AVM ile yer almamız ve İstanbul’da Koru Florya ile 18’inci noktamıza ulaşmamız bu yaklaşımımızın önemli adımları. Türkiye’de 25 şehirde 76 noktaya ulaşmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de mağaza ağımızı, markamızın büyüme hedefleri doğrultusunda doğru lokasyonlarla geliştirmeye devam edeceğiz.”