Türk Eximbank 500 milyon dolar finansman sağladı

Uluslararası sermaye piyasalarından sağlanan kaynak, Şubat 2022'den bu yana finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen tahvil ihraçları arasında en düşük maliyetli işlem olma özelliği taşıyor.

Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalarından 500 milyon dolarlık finansman sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank'ın yurt dışından sağladığı 500 milyon dolarlık kaynak, Şubat 2022'den bu yana finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen tahvil ihraçları arasında en düşük maliyetli işlem olma özelliği taşıyor.

Tahvil ihracına geniş bir coğrafyadan yaklaşık 3 milyar dolar tutarındaki çok güçlü talep sayesinde 500 milyon dolar tutarındaki tahvilin kupon oranı, başlangıç seviyesinin 62,5 baz puan altında, yüzde 7,50 gerçekleşirken, nihai getiri oranı yüzde 7,75 oldu.

Türk Eximbank'ın son 5 yılda Amerikan Hazinesi üzerine en düşük fark ödeyerek gerçekleştirdiği bu tahvil ihracı, sermayesinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığına ait bir kamu kuruluşu olduğu dikkate alındığında, ülke ekonomisine uluslararası piyasalarca duyulan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İhraç büyüklüğünün yaklaşık 6 katı talep geldi

Tahvil işlemine Avrupa'dan Amerika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya kadar dünyanın her bölgesinden 160'a yakın kurumsal yatırımcılardan ihraç büyüklüğünün yaklaşık 6 katı talep geldi.

Geçen yıla göre özellikle Amerika, Avrupa ve Asya'da yerleşik uzun vadeli yatırım yapan kuruluşların ilgisinin büyük ölçüde arttığı gözlemlendi. Tahvil ihracının yüzde 54'ü Amerika, yüzde 30'u Avrupa, yüzde 15'i Orta Doğu ve Asya'daki yatırımcılara satıldı. Yatırımcıların yüzde 80'ini dünyanın en tanınmış varlık yönetim şirketleri ve kurumsal yatırımcıları oluşturdu.

Türk Eximbank'ın ihracatçılara yönelik finansman çalışmalarına ilişkin, "İhracatçılarımızın uzun vadeli finansman ihtiyaçları doğrultusunda 2024'ün ilk yarısında tamamlanmak üzere 10 yıla kadar vadeli ve uygun maliyetli 1,5 milyar dolarlık uluslar üstü finansal kuruluşlardan kaynaklar temin edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kaynakların yanı sıra uluslararası sermaye piyasalarında aktif olunarak ihracatı desteklemek üzere finansman imkanları artırılarak çeşitlendirilecek." ifadeleri kullanıldı.

İhracatçılara nakdi kredi desteği bu yıl 24 milyar dolara çıkarılıyor

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, yıla çok başarılı ve oldukça yoğun bir taleple karşılanan bu yurt dışı tahvil ihracıyla başlamaktan duyduklarını memnuniyeti dile getirdi.

Bu yıl ihracatçılara verecekleri nakdi kredi desteğini yüzde 22 artışla 24 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Güney, "Bu hedefi gerçekleştirmemizde uygun maliyetli fonlara erişim büyük önem arz ediyor. 2022 yılından bu yana Türk bankacılık sektöründe en düşük maliyetle gerçekleşen bu tahvil ihracının başarısı, Türk Eximbank'ın ihracat finansmanındaki öncü rolünü teyit ederken, uluslararası yatırımcılar nezdinde de ülkemize ve bankamıza duyulan güveni göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl tahvil ihraçları ve tahsisli borçlanma işlemleri vasıtasıyla uluslararası sermaye piyasalarından 2 milyar dolarlık kaynak temin eden Türk Eximbank, 2023 yılı başında gerçekleştirdiği tahvil ihracıyla "Bonds, Loans & ESG Capital Markets Awards" kapsamında, finans sektörünün saygın ve prestijli ödüllerinden olan "Quasi-Sovereign/GRE Bond Deal of the Year" ödülüne layık görülmüştü.