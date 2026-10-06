Türk Eximbank dijitalleşme ve veri odaklı yeni iş modeline hazırlanıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni dönemde Türk Eximbank'ın stratejik dönüşümü kapsamında dijitalleşme ve veri temelli süreçlerle desteklenen bir iş modelinin oluşturulması için çalışma yaptıklarını belirtti.

Türk Eximbank, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıran kredi ve sigorta mekanizmalarının yanı sıra Türk mal ve hizmetlerinin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya yönelik alıcı kredileriyle ihracatın geliştirilmesine katkı sağlıyor.

Ekonominin Orta Vadeli Program ile belirlenen 3 yıllık hedefleri arasında da özellikle Bankanın ihracat finansmanı araçlarının etkinliğinin artırılması ve yeni pazarlara yönelik faaliyetlerin önceliklendirilmesi yer alıyor.

Ayrıca bu dönemde Bankanın iş modeli ve kurumsal altyapısının, uluslararası en iyi uygulamalar dikkate alınarak geliştirilmesi öngörülüyor. Yüksek teknolojili ve katma değerli ihracatın finansmanına ilişkin desteklerin etkinliğinin, yeşil ve dijital dönüşüm önceliklendirilerek artırılması hedefleniyor.

- Finansman imkanları çeşitlendiriliyor

Bakan Bolat, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Bankanın, mevcut ürün ve hizmetlerinin ihracatçıların ihtiyaçlarını destekleyecek şekilde daha entegre hale getirilmesinden alıcı kredileri ve proje finansmanı imkanlarının geliştirilmesine, tedarik zinciri finansmanının güçlendirilmesinden KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılmasına kadar çeşitli alanlarda çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda ülkenin küresel ticaretteki etkinliğini ve ihracat kapasitesini daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Bolat, ihracatçıların yeni pazarlara güvenle açılmalarını sağlamanın Türk Eximbank'ın öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Bolat, Bankanın, Türk firmalarının yurt dışında üstleneceği projeler kapsamında geçen yıl 18 ülke için 56 niyet mektubu düzenlediğini, ayrıca "İhracatta Hedef Ülkeler" stratejisiyle uyumlu şekilde 34 ülkede 36 bankaya 969 milyon dolarlık alıcı kredisi limiti tahsis edildiğini belirtti.

Alıcı kredileri ve proje finansmanı uygulamalarını Türk firmalarının üçüncü ülkelerde üstleneceği projelere yönelik desteği artıracak ve finansman imkanlarını çeşitlendirecek şekilde geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiren Bolat, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda özel sektör alıcılarına yönelik finansman imkanlarının genişletilmesi, reasürans ve risk paylaşımına dayalı yapıların yaygınlaştırılması ve proje finansmanı modelinin daha geniş bir coğrafyada uygulanması planlanıyor. Özellikle Afrika, Orta Asya, Orta Doğu, Uzak Doğu ve Latin Amerika gibi gelişme potansiyeli taşıyan pazarlarda ihracatçılarımızın daha etkin biçimde desteklenmesini amaçlıyoruz."

Bakan Bolat, ihracatçılara uluslararası piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda daha esnek ve yapılandırılmış çözümler sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Bankanın, ihracatçıların yeni pazarlarda karşılaştığı tahsilat riskleri ile yabancı rakiplerin kendi ülkelerindeki avantajlarını dikkate alarak, finansman ve sigorta araçlarını geliştirmeyi planladığını belirten Bolat, ihracat alacak sigortasının, Türk firmalarının vadeli satış yapabilmelerini destekleyen stratejik bir araç olarak kullanımını yaygınlaştırmak için de çalıştıklarını ifade etti.

- Yüksek teknoloji ihraç eden firmaların kredilerden aldığı pay artıyor

Bolat, Bakanlıkça sağlanan Referans Ticari Faiz Oranları Desteği'nin kapsamının genişletilerek daha fazla firmanın yatırım malı ve proje ihracatında bu imkandan yararlanmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Diğer ülkelerin ihracat kredi kuruluşları, uluslararası finans kuruluşları ve kalkınma bankalarıyla yeni işbirliklerinin geliştirilmesi için de çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Bolat, ilerleyen dönemde özellikle yatırım kredilerinin toplam portföy içindeki payının artırılmasını, ihracatçıların yeşil dönüşüm ve kapasite artırımı yatırımlarının daha güçlü bir finansal zeminde desteklenmesini amaçladıklarını belirtti.

Bakan Bolat, bu kapsamda uluslararası kalkınma ve finans kuruluşlarından temin edilen uzun vadeli kaynakları, yüksek teknoloji, kaynak verimliliği, yenilenebilir enerji, düşük karbonlu üretim, dijitalleşme alanlarına, kadın girişimciler ile KOBİ'lerin desteklenmesine yönlendirdiklerini ifade etti.

İhracatçı Performans Potansiyel Değerlendirme Modeli ile yüksek ve orta-yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların kredilerden aldığı payı artırmaya devam ettiklerini söyleyen Bolat, "Banka faaliyetleriyle ülkemiz orta-yüksek teknoloji ihracatının yüzde 58'ine, yüksek teknoloji ihracatının da yüzde 59'una destek sağlayarak ihracatımızın niteliksel dönüşümünün itici güçlerinden olmayı sürdürüyor." dedi.

- Yeşil dönüşümün finansmanı çeşitlendiriliyor

Bolat, ihracatçıların değişen finansman ihtiyaçları ve katılım finans ürünlerine yönelik artan talebi doğrultusunda bu ürünleri de sunmaya başladıklarını belirtti.

Diğer ülkelerde de örneği olan Pencere Sistemi Modeli ile katılım finans faaliyetlerini tüm iş süreçlerinde diğer bankacılık faaliyetlerinden ayrıştırdıklarını ifade eden Bolat, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması gibi düzenlemelerin devreye girmesiyle ihracatçıların yeşil dönüşüm yatırımlarına yönelik finansman ihtiyacının arttığını dile getirdi.

Bakan Bolat, bu doğrultuda yenilenebilir enerji, su verimliliği ile yeşil dönüşüm yatırımlarının finansmanına yönelik kaynakları çeşitlendirdiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Türk Eximbank tarafından Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası gibi çok uluslu kuruluşlarla işbirliği yapılarak geçen yıl yaklaşık 2 milyar dolarlık sürdürülebilirlik temalı fon temin edilmiştir. Söz konusu kaynaklarla ihracatçılarımızın dönüşüm yatırımlarının uzun vadeli ve uygun maliyetli finansmanla desteklenmesi amaçlanıyor. Bankanın stratejik dönüşümü doğrultusunda, farklı finansman araçlarının tek bir ihracat stratejisi altında daha etkin biçimde kullanılabildiği, dijitalleşme ve veri temelli süreçlerle desteklenen bir Eximbank modelinin oluşturulmasına yönelik çalışıyoruz."