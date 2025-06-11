Türk Hava Yolları mayıs ayı trafik sonuçlarını açıkladı

Türk Hava Yolları, Kamuyu Aydınlatma Platformu - KAP'a yaptığı bildirimde mayıs ayı trafik sonuçlarını açıkladı.

11.06.2025 15:16:490
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Türk Hava Yolları mayıs ayı trafik sonuçlarını açıkladı

THY'den yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

• Mayıs 2024 döneminde 7,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2025 yılının aynı döneminde %5,1 artarak 7,6 milyon olarak gerçekleşmiştir.

• Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Mayıs 2024 döneminde 2,5 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde %11,2 artarak 2,8 milyon olarak gerçekleşmiştir.

• Yolcu doluluk oranı Mayıs 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 1,3 puan artarak %81,1 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı %80,6 olarak gerçekleşirken, yurt içi doluluk oranı %86 olmuştur.

• Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Mayıs 2024 döneminde 21,3 milyar iken, 2025 yılının aynı döneminde %6 artarak 22,6 milyar olarak gerçekleşmiştir.

• Taşınan Kargo-Posta, Mayıs 2025 döneminde 2024 yılına göre %5,1 artarak 183,4 bin ton olarak kaydedilmiştir.

Ortaklığımızın Ocak – Mayıs 2025 dönemine ilişkin trafik sonuçları aşağıdaki gibidir:

• Ocak – Mayıs 2024 döneminde 32,8 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2025 yılının aynı döneminde %3,7 artarak 34 milyon olarak gerçekleşmiştir.

• Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak – Mayıs 2024 döneminde 12,5 milyon iken, 2025 yılının aynı döneminde %8,7 artarak 13,6 milyon olarak gerçekleşmiştir.

• Yolcu doluluk oranı Ocak – Mayıs 2025 döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre 0,8 puan artarak %81,2 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı yolcu doluluğu %81 seviyesinde

gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu %83,5 olarak gerçekleşmiştir.

• Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak – Mayıs 2024 döneminde 100 milyar iken, 2025 yılının aynı döneminde %5,2 artarak 105,2 milyar olarak gerçekleşmiştir.

• Taşınan Kargo-Posta, Ocak – Mayıs 2024 döneminde 814,6 bin ton iken, 2025 yılının aynı döneminde %2,7 artarak 836,2 bin ton olarak gerçekleşmiştir.

• 2025 Mayıs ayı sonunda filodaki uçak sayısı 484 olmuştur.

Trafik sonuçları konsolide olup, Türk Hava Yolları ana marka ve AJet verilerini içermektedir.

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