Türk Hava Yollarından kredi notu açıklaması

Türk Hava Yolları AO (THYAO) bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu - KAP'a 'Moody's Kredi Derecelendirme Notu'na ilişkin bir açıklama yaptı.

27.05.2025 10:23:120
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Türk Hava Yollarından kredi notu açıklaması

Türk Hava Yolları'ndan KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Ortaklığımız kredi notlarının periyodik değerlendirmesini tamamlamıştır. Bu kapsamda;

* Kurumsal kredi notumuz pozitif görünüm ile Ba3 düzeyinde,

* USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikası'na ait kredi notumuz Ba3 düzeyinde,

* JPY cinsi A sınıfı Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikası'na ait kredi notumuz da Ba2 düzeyinde korunmuştur.

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