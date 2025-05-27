Türk Hava Yollarından kredi notu açıklaması

Türk Hava Yolları AO (THYAO) bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu - KAP'a 'Moody's Kredi Derecelendirme Notu'na ilişkin bir açıklama yaptı.
Türk Hava Yolları'ndan KAP'a yapılan bildirim şöyle:
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Ortaklığımız kredi notlarının periyodik değerlendirmesini tamamlamıştır. Bu kapsamda;
* Kurumsal kredi notumuz pozitif görünüm ile Ba3 düzeyinde,
* USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikası'na ait kredi notumuz Ba3 düzeyinde,
* JPY cinsi A sınıfı Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikası'na ait kredi notumuz da Ba2 düzeyinde korunmuştur.