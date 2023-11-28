Türk-İş'in mutfak enflasyonunda 'yavaşlama' çıktı

Türk-İş'in 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının Kasım ayı sonuçları gıda enflasyonunda yavaşlamaya işaret etti.

28.11.2023 10:19:400
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Türk-İş'in mutfak enflasyonunda 'yavaşlama' çıktı

Türk-İş'in 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' araştırmasının Kasım ayı sonuçlarına göre aylık gıda enflasyonu yüzde 2,49 seviyesine geriledi.

Araştırmaya göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı ya da kamuoyunda bilinen ismiyle açlık sınırı Kasım ayı itibariyle 14 bin 25 TL’ye yükseldi.

Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise 45 bin 686 TL’ye çıktı. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 18 bin 239 TL’ye yükseldi.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 2,49 oranında gerçekleşti. Yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 80,12 oldu.

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