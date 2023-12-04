TÜRK-İŞ'te yönetim 'aynen devam' dedi!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (TÜRK-İŞ) 24. Olağan Genel Kurulu'nda, Ergün Atalay yeniden genel başkan seçildi. Genel Sekreter, Genel Eğitim ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri değişmedi.

4.12.2023 09:42:310
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TÜRK-İŞ'te yönetim 'aynen devam' dedi!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (TÜRK-İŞ) 24. Olağan Genel Kurulu'nda, Ergün Atalay yeniden genel başkan seçildi.

TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre, Konfederasyon'un 24'üncü Olağan Genel Kurulu, 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Ankara'da bir otelde düzenlendi.

Genel Kurul kapsamında bugün yapılan seçimlerde 398 delege oy kullandı. Oyların 396'sı geçerli, 2'si ise geçersiz sayıldı.

Oylama sonucunda Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı oldu. TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da görevlerine yeniden seçildi.

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