Türk lirası mevduatlara stopaj desteğinde süre uzatılıyor

Türk lirası (TL) mevduatları için stopaj desteği uygulaması 2 ay daha sürecek.

1.06.2021 11:12:000
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Türk lirası mevduatlara stopaj desteğinde süre uzatılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Türk lirasının değerini korumak, birikimlerin Türk lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla verilen stopaj desteği haziran ve temmuz aylarında da devam edecek.

Türk lirası cinsinden hesaplar için geçerli olmak üzere mevduatlar için uygulanacak stopaj oranı, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 yerine yüzde sıfır olarak belirlenmişti.

TL mevduat yatırımlarını teşvik etmeye yönelik düzenlemede süre 31 Mayıs itibarıyla sona ermişti.

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