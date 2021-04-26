Türk Lirası yeni haftaya gergin başladı

Yurtiçi piyasalarda dikkatler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günü açıklanacak enflasyon raporuna çevrilirken Türk Lirası yeni haftaya dolar karşısında düşüşle başladı

26.04.2021 10:32:000
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Türk Lirası yeni haftaya gergin başladı

Küresel piyasalarda dolar birçok gelişen ülke para birimi karşısında yeni haftaya düşüşle başlarken, Türk Lirası negatif tarafta yer aldı.

Güne 8,38'den başlayan Dolar/TL kuru, ilk işlemlerde 8,48 seviyesinin üzerini gördü. Euro/TL kuruna bakıldığında ise 10,2756 ile tüm zamanların en yüksek seviyesi kaydedildi.

Bloomberg Dolar Endeksi yeni haftaya düşüşle girdi. Dolar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapılacak para politikası toplantısında tahvil alımlarının azaltılması konusunda konuşmayacağına dair spekülasyonların etkisiyle geriledi.

Türkiye'nin risk primi 424 baz puandan işlem görürken, gösterge tahvil faizi yüzde 18,09 seviyesinde.

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