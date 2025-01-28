Türk start up'ların Avrupa göçü: Neden gidiyorlar?

Her yıl daha fazla Türk girişimci Avrupa’da start up kurmanın yollarını arıyor. Peki neden gidiyorlar?

Avrupa’da kurulan Türk start up’ların sayısı hızla artıyor. Son 3,5 yılda Avrupa’da kurulan 13 Türk start up’ı 140 milyon dolara yakın yatırım aldı. Finteklerin tercihi İngiltere olurken, Estonya da girişimcilere sağladığı avantajlar nedeniyle revaçta.

Son dönemde önemli sayıda Türk girişimi Avrupa’da yatırım almayı başardı. Başarılı örneklerin artması Avrupa’ya ilgiyi artırıyor. Türkiye’de tahsilat sorunu yaşayan, büyük şirketlerden alacaklarını tahsil edemeyen pek çok start up, ofisini Avrupa ülkelerine taşıyor. Artan üretim ve finansman maliyetleri, girişimcilerin Avrupa’ya yönelmesine neden oluyor. İç pazarda şansını denemeden Avrupa’da şirket kuran girişimci sayısı artıyor. Özellikle İngiltere ve Estonya’daki teşvikler girişimcileri cezbediyor. Son yıllarda Avrupa’da kurulan Türk start up’ları arasında fintekler, yapay zeka girişimleri, sağlık ve iklim teknolojileriyle, SaaS girişimleri öne çıkıyor.

Avrupa’da start up’lar için ideal müşteri profili bulmanın Türkiye’ye göre daha kolay ve kârlı olduğu belirtiliyor. Ayrıca Avrupa ülkelerindeki yatırımcı sayısı ve derinliğinin Türkiye ekosisteminin üzerinde olması da start up’ların Avrupa’ya göçünü artırıyor...

* HABERİN TAMAMINI START UP DERGİSİ'NDEN OKUYABİLİRSİNİZ



