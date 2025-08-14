Türk Telekom geçen yılı geride bıraktı, kârını artırdı

Türk Telekom'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre, şirket yılın ilk yarısında 10 milyar 315 milyon 820 bin TL net kar elde etti. İkinci çeyrek karı ise 4 milyar 873 milyon 229 bin TL olarak gerçekleşti.

Türk Telekom'un bu yılın ilk yarısında kârı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 28,6 oranında artış gösterdi.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İş kollarımızın ikinci çeyrek performansından oldukça memnunuz. Bu performans son fiyatlama adımlarımız ve yaklaşan yoğun sezonla birlikte, 2025 öngörülerimizi yukarı yönlü güncellememize zemin hazırladı. Kısa süre önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti pazarına altyapı geliştiricisi ve sabit hat hizmetleri perakendecisi olarak girdiğimizi duyurduk. Bu adım söz konusu alanlardaki yetkinliğimizi ve bugüne kadarki başarılı uygulamalarımızı bir kez daha ortaya koydu. Yaklaşık 25 yıl boyunca geçerli olacak sabit hat imtiyaz sözleşmemizi yenilemeye çok yakınız. Bu gelişme,

Türkiye'nin dijital dönüşümünü güçlendirme hedefimiz doğrultusunda stratejik ve net bir yol haritası çizmeye olanak tanıyacak. Yakında gerçekleşmesi beklenen 5G ihalesine ve ardından gelecek yayılım sürecine hazır durumdayız. Hiç kuşkusuz, sektörümüz ve Türk Telekom için yepyeni ve heyecan verici bir dönemin eşiğindeyiz. Önümüzdeki fırsatların çeşitliliği bize büyük bir motivasyon sağlıyor. Finansal disiplin ve sürdürülebilir büyümeden ödün vermeden paydaşlarımızın beklentilerini mümkün olan en yüksek standartlarda karşılamaya kararlılıkla devam edeceğiz.”