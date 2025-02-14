Türk Traktör'den temettü açıklaması var

Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada yönetim kurulunun temettü önerisi yer aldı.

Buna göre pay başına brüt 48,4675873 TL, net 41,1974492 TL kar payı dağıtılması genel kurul onayına sunulacak. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Nisan, ödeme tarihi ise 4 Nisan... Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulu'nun 14 Şubat 2025 tarihli kararına istinaden, 2024 yılı karının Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesine ve Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak ekteki kar dağıtım tablosunda belirtildiği şekilde dağıtılması ve kar dağıtımının 2 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Mart ayı içerisinde yapılması öngörülen Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.