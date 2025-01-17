Turkcell 1 milyar dolarlık borçlanma için talep toplam sürecini tamamladı

Turkcell, 1 milyar dolarlık nominal değerli borçlanma aracı ihracına ilişkin talep toplama sürecinin tamamlandığını duyurdu.

17.01.2025 09:52:540
Paylaş Tweet Paylaş
Turkcell 1 milyar dolarlık borçlanma için talep toplam sürecini tamamladı

Turkcell'in, 1 milyar dolarlık nominal değerli borçlanma aracı ihracına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"13 Ocak tarihli açıklamamız çerçevesinde, Şirketimiz tarafından 144A/Reg S düzenlemelerine göre satışının yapılması planlanan ve İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin/Global Exchange Market) kote edilmesi beklenen tahvillerin ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvilin nominal değeri 500 milyon dolar, kupon faiz oranı yüzde 7,45 ve vadesi 5 yıl; sürdürebilir tahvilin ise nominal değeri 500 milyon dolar, kupon faiz oranı yüzde 7,65 ve vadesi 7 yıl olarak belirlenmiştir. Satış işlemlerinin, yüklenim sözleşmesinin (subscription agreement) imzalanması ve Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) tertip ihraç belgesinin alınmasını takiben tamamlanması beklenmektedir."

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Halkbank'tan esnafa faiz indirimli kredi: Kimler yararlanacak? İşte koşulları...

Halkbank'tan esnafa faiz indirimli kredi: Kimler yararlanacak? İşte koşulları...

Hazine'den 3 ihale 2 doğrudan satış

Hazine'den 3 ihale 2 doğrudan satış

Konut Fiyat Endeksi aralıkta yüzde 2 arttı

Konut Fiyat Endeksi aralıkta yüzde 2 arttı

Piyasaların 'dolar' ve 'enflasyon beklentisi' ne oldu?

Piyasaların 'dolar' ve 'enflasyon beklentisi' ne oldu?

Dünya Bankası büyüme tahminlerini yeniledi: Türkiye beklentisi ne?

Dünya Bankası büyüme tahminlerini yeniledi: Türkiye beklentisi ne?

ABD, Türkiye'ye yaptırım öngören kararnamede değişikliğe gitti

ABD, Türkiye'ye yaptırım öngören kararnamede değişikliğe gitti

Yorum Yaz