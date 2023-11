Turkcell 3. çeyrekte büyümesini sürdürdü

Tukcell, etkin büyüme performansı ve müşteri kazanımı odağıyla sektördeki konumunu güçlendiren Turkcell, 2023 yılının üçüncü çeyreğini de başarılı finansal ve operasyonel sonuçlarla noktaladı.

Büyümesini 2023’ün üçüncü çeyreğinde de sürdüren Turkcell Grubu, konsolide bazda toplam gelirlerini, geçen yılın üçüncü çeyreğine göre yüzde 77,3 artışla 26 milyar liraya çıkardı. Şirketin FAVÖK’ü yüzde 88,9 artışla 11,3 milyar lira oldu.

Turkcell’in 2023 yılı üçüncü çeyrek net karı da yüzde 128,7 artarak 5,5 milyar liraya ulaştı. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde de güçlü müşteri kazanımını sürdüren Turkcell, bu çeyrekte mobil tarafta 586 bin ve sabit tarafta 57 bin yeni müşteri kazandı, böylece yılın üçüncü çeyreğini toplam 674 bin abone kazanımı ile kapattı. Turkcell’in yılın ilk dokuz ayında toplam faturalı müşteri bazındaki artışı ise 1,1 milyon oldu.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, yılın üçüncü çeyreğinde enflasyonist ortamın devam etmesine karşın, yeni ekonomi politikaları, orta vadeli programın güven arz etmesi ve enflasyonla mücadelenin öncelik kazanmasının piyasada olumlu etkiler yarattığını belirtti.

Koç, "Böylesine zorlu bir döneme rağmen, içinde bulunduğumuz süreçte bireysel ve kurumsal tüm müşterilerimizin ihtiyaçlarını odağımıza alarak geniş yelpazede dijital hizmetler sunmaya devam ettik. Turkcell'in üçüncü çeyrekte sergilediği yüksek performans, şirketimizin güçlü iş modelini ve müşteri memnuniyeti odaklı teknolojik kapasitesini kanıtlar nitelikte. Gelecek dönemde Turkcell'in gelişmiş teknolojik yetenekleri ve inovasyon gücü pazardaki konumumuzu güçlendirecek, toplum için daha parlak bir dijital gelecek ortaya koyacak ve tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte Turkcell'i ülkemizin teknoloji dönüşümünün liderliğine taşıyacağız. Turkcell olarak, ülkemizin dijital egemenliğindeki öncü konumumuzu daha da ileriye taşımaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Stratejik odak alanlarında güçlü performansı

Açıklamaya göre, TV+, lifebox, fizy ve BiP gibi önemli markaları çatısı altında bulunduran Turkcell’in dijital OTT servislerinin tekil ücretli kullanıcı sayısı yıldan yıla yüzde 20 büyüyerek 5,8 milyona ulaştı.

BTK verilerine göre ikinci çeyrekte pazar payını artıran tek platform olan TV+’ın IPTV aboneleri 1,4 milyona ulaştı. Şirketlerin dijitalleşme ihtiyaçlarına yönelik olarak uçtan uca özelleştirilmiş projeleri ile veri merkezleri ve bulut servislerinin de katkısıyla Turkcell Dijital İş Servisleri’nin gelirleri bu çeyrekte yıllık bazda yüzde 76 artarak 1,8 milyar lirayı aştı.

Türkiye’nin dijital finansal hizmetler platformu Paycell bu çeyrekte yıllık yüzde 112,3'lük bir artışla gelirlerini 518 milyon liraya taşıdı. Paycell'in bayrak gemisi "Sonra Öde"nin hacmi geçen yılın aynı dönemine göre 2,6 katına çıkarak 2,5 milyar lira hacme ulaştı.

Paycell ayrıca 3. çeyrekte Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarında Financell iş birliğiyle "Paycell Alışveriş Limiti"nin lansmanını gerçekleştirdi. Öte yandan farklı alanlarda hizmet veren müşterilere erişimini artıran Financell’in kredi portföyü 5,7 milyar liraya yükseldi. Yeni ürün, projeler ve ortalama faiz oranlarının artışı ile Financell'in yıllık bazda gelirleri yüzde 103,7 büyüyerek 516 milyon liraya çıktı.

Sürdürülebilirlik stratejimizi bilim temelli hedeflerle güçlendiriyoruz

Türkiye’de telekomünikasyon ve teknoloji sektöründe bilim temelli hedefleri, Science Based Targets Initiative (SBTi) tarafından onaylanan tek şirket olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Koç, Turkcell’in artan enerji ihtiyacını karşılarken hem sürdürülebilirlik stratejisiyle uyumlu hem de maliyet avantajı yaratan bir kaynak olarak kendi üretimi olan yenilenebilir enerjiye yöneldiğini, Turkcell’in tükettiği enerjinin tamamını kendi ürettiği yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamayı hedeflediğini kaydetti.

Koç, şunları aktardı:

"Turkcell olarak ayrıca, Birleşmiş Milletler’in 78’inci Genel Kurulu kapsamında New York Borsası’nda gerçekleşen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Yatırım Forumunda (SDG Investment Forum) sürdürülebilirlik alanındaki stratejimizi anlattık. İklim değişikliğine karşı daha dayanıklı olma çabalarımız ve iklim değişikliğine bağlı risk ve fırsatlarımızı ortaya koyan ilk TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures - İklimle Bağlantılı Finansal Beyan Görev Gücü) raporumuzu yayınladık. Turkcell olarak yüzde 100 yenilenebilir enerji sertifikalı kaynakları kullanmanın yanında bu alandaki yatırımlarımıza da hız katıyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında satın aldığımız 18 MW kurulu güce sahip rüzgar enerji santrali ile ilk adımımızı atmıştık. Yatırımlarımıza güneş enerji santralleri ile devam ediyor, üç yıl içerisinde 300 MW’lık kurulu güce ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yatırımların ilk fazında 54 MW kurulu güce önümüzdeki yılın ilk yarısında ulaşmayı planlıyoruz. 2026 itibarıyla Turkcell’in toplam enerji tüketiminin yüzde 65’ini kendi yeşil enerji kaynaklarımızdan karşılamayı hedefliyoruz."

Turkcell, güçlü performansının ardından hedefini yükseltti

İlk dokuz ayda ortaya konulan güçlü operasyonel ve finansal performans sonucunda Turkcell 2023 yıl sonu hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Bu doğrultuda 2023 yıl sonu için beklentiler, yaklaşık yüzde 73 gelir büyümesi ve yaklaşık 39 milyar lira seviyesinde FAVÖK ile yukarı yönlü güncelledi. Operasyonel yatırımların gelirlere oranının ise yaklaşık yüzde 22 olarak gerçekleşmesi hedefi korundu.

Turkcell Genel Müdürü Koç, konuyla ilgili, "Doğru planlama ve belirlediğimiz stratejik odak alanlarımız sayesinde zorlu makroekonomik koşullara rağmen bu yıl da müşterilerimize kesintisiz ve yüksek kalitede hizmet sunarak ilk üç çeyreği başarıyla geçirdik. Karlı büyümeye devam ettik ve beklentilerimizi bir kez daha yukarı yönlü güncelledik. Başarımıza katkılarından dolayı tüm çalışanlarımıza ve bize olan güven ve desteklerinden dolayı Yönetim Kurulumuza teşekkür ederiz. Başarı hikayemizde daima bizimle birlikte olan müşterilerimize ve iş ortaklarımıza da şükranlarımızı sunarız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını kutladığımız bu önemli yıl dönümünde, önümüzdeki yüzyıla hep birlikte teknoloji ve inovasyon ile katkı yapacak olmanın heyecanını taşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.