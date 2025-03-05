Turkcell, Barselona'da 2025 stratejik hedeflerini açıkladı

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 'Kurulduğumuz günden 2024 sonuna kadar yaptığımız toplam yatırım tutarı 28 milyar doları aştı. 2025 Turkcell için yatırım yılı olacak' dedi.

Şirketten yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, 2025 yılının Turkcell için yatırım yılı olacağını vurguladı.

Geçen yıl yatırımlarını artırırken güçlü bir finansal performans elde ettiklerine işaret eden Koç, 2024 yılı operasyonel, finansal sonuçlarına da değindi.

Koç, "2024 yılı için gelirlerimizi bir önceki yıla göre yüzde 7,8 artırdık. Toplam 166,7 milyar liraya ulaştık. Operasyonel karlılığa güçlü bir şekilde odaklanarak hedefimiz doğrultusunda yüzde 42 FAVÖK marjı elde ettik. Telekom işlerimize ek olarak stratejik alanlarımızdan veri merkezi ve yenilenebilir enerjiye yaptığımız yatırımlar ile operasyonel yatırımlarımızın gelirlerimize oranı yüzde 22,8 olarak gerçekleşti. Vergi öncesi karımız yüzde 88 ile rekor bir büyüme gösterdi." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 1,9 milyon ile son 15 yılın en fazla faturalı abone kazanımını sağlayan Turkcell'in faturalı abone bazının yıllık bazda 5 puan yükselerek yüzde 76 seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Koç, 2024'te uçtan uca fiber hizmetini daha fazla aboneye ulaştırma hedefine kararlılıkla devam ettiklerini kaydetti.

Koç, "Yeni fiber hane erişimimizi 233 bin yükselttik. Bireysel fiber abone içerisindeki 12 ay taahhütlü abone payı yüzde 85'e çıktı." bilgisini paylaştı.

Bu yılın, Turkcell'in yatırımlarına hız verdiği, sürdürülebilirlik odağı ve veri merkezi işletmeciliğine yoğunlaştığı bir faaliyet yılı olacağına dikkati çeken Koç, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl için yüzde 7-9 reel gelir büyümesi bekliyoruz. Yüzde 41-42 FAVÖK marjı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Artan güneş enerjisi, veri merkezi ve bulut yatırımlarımızı da dikkate alarak operasyonel yatırım harcamalarımızın gelirlerimize oranının yaklaşık yüzde 24 seviyesinde olmasını öngörüyoruz. Bu oran, Turkcell tarihindeki en yüksek oran. Büyük önem verdiğimiz veri merkezi ve bulut işimizin gelir büyümesinin ise yüzde 32-34 bandında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu nedenle 5G ve fiber bu senenin en önemli gündemi. Yeni yatırımlara başlıyoruz. Diğer taraftan, veri merkezi ve yeşil enerji yatırımlarımız da devam edecek."

Herkesin, her şeyin, her an ve her yerde birbiriyle bağlantı halinde çalışmasının olmazsa olmazının "güçlü bir dijital altyapı" olduğunun altını çizen Koç, "Tecrübeye, teknik yeterliliğe, operasyonel ve finansal güce sahibiz. Donanımlı insan kaynağımız da var. Tüm bu varlıkların gücüyle ve yenilikçi teknolojilerle, özellikle de yapay zeka sayesinde, güçlü dijital altyapımızı algoritmik köprüler kurarak inşa edeceğiz. Bu köprüler, altyapımızı güçlendirdiği gibi operasyonel verimliliğimizi de artıracak." görüşlerini kaydetti.

Koç, 5G, fiber, veri merkezi, enerji odaklarının tamamında çok değerli yatırımlar yapacaklarını ve kuruldukları günden 2024 yılı sonuna kadar yaptıkları toplam yatırım tutarının 28 milyar doları aştığını vurgulayarak, gelecek yıllarda yapacakları yatırımlarla bu rakamı daha da öteye taşıyacaklarını bildirdi.

Türkiye'de 5G'ye uyumlu telefon oranının yüzde 17 olduğunu aktaran Koç, Turkcell olarak, 5G'nin ülkede en verimli şekilde hayata geçmesi ve erişilebilir olması için öncü adımlar attıklarını anımsattı.

Koç, 2025'te Türkiye'de 5G ihalesinin olacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Türkiye için gerçek bir dönüm noktası. 4,5G'yi iki şeritli bir yol gibi hayal edersek, 5G çok şeritli devasa bir otoyol gibidir. Geçiş hazırlıklarımız tam gaz devam ediyor. Türkiye'de en çok mobil altyapı yatırımı yapan operatör Turkcell. Bu çalışmaları artırarak, mobil bağlantı teknolojilerindeki öncülüğümüzü sürdüreceğiz. Frekans tahsisleri tamamlandığında da en kaliteli 5G deneyimini sunan şirket yine Turkcell olacak. Bunun yanında, ULAK ile Türkiye'nin yeni nesil iletişim teknolojileri ve 5G alanında söz sahibi olabilmesi için önemli bir adım attık. Turkcell'in Türkiye çapında toplam 3 bin 250 sahasında, yerli ve milli baz istasyonu ULAK'ın 4.5G ve 5G destekli geliştirilen yeni nesil ürünlerinin kullanılmasına yönelik işbirliği anlaşmasını imzaladık."

Koç, Samsung ile yaptıkları işbirliğiyle müşterilerine en iyi dijital deneyimi sunmaya devam edeceklerine işaret ederek, anlaşma kapsamında, 2025 içinde 100 bin adet Turkcell'e özel üretim Samsung 5G destekli akıllı cihazın, Turkcell Pasaj'da ve tüm satış kanallarında kullanıcılara avantajlı tekliflerle sunulacağını anlattı.

Türkiye'nin yeni nesil iletişim teknolojileri alanında söz sahibi olması için küresel çapta yoğun çalışmalar yürüttüklerine değinen Koç, şu değerlendirmede bulundu:

"Hem Uluslararası GSM Birliği hem de Uluslararası Telekomükasyon Birliği (ITU) bünyesinde çok değerli çalışma gruplarında yer alıyor, hatta bu grupların bazılarına liderlik ediyoruz. Ayrıca, global mobil iletişim sektörüne yön veren Dünya GSM Birliği GSMA'nın yönetim kuruluna seçildim. Turkcell olarak MWC25 süresince aralarında Samsung, Ericsson, Fortinet, Huawei, IDQ, Nokia, Palo Alto Networks, TI Sparkle ve ZTE'nin de bulunduğu global şirketlerin yanı sıra ULAK başta olmak üzere i2i Systems, Kron, TechNarts, TTG ve Odine gibi yerli teknoloji üreticileriyle farklı alanlarda 20'yi aşkın işbirliği anlaşmasına imza attık. Bu anlaşmalarla en yeni ve üstün teknolojilerin ülkemize kazandırılmasını ve Türkiye'nin geleceğin iletişim dünyasında söz sahibi olmasını amaçlıyoruz."

Koç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun, 5G ihalesinin bu yılın ilk yarısında yapılması ve 2026'da sona erecek olan Fiber Altyapıda İmtiyaz Sözleşmesi için de ayrı bir ihale düzenlenmesine dair yaptığı açıklamaları büyük memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Bakan Uraloğlu'nun çağrısını görev olarak kabul ettiklerini kaydeden Koç, "Fiber altyapı ihalesine de girip bu milli sorumluluğu üstlenmeye hazırız. Yenilikçi teknolojileri ülkemize kazandırmak için fiber altyapının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İhale süreçleri sonunda kazanan Türkiye olacaktır." ifadesini kullandı.

Koç, 2024'te TDC Veri Hizmetleri şirketini kurduklarını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"TDC'nin ana hedefi ulusal verilerimizin sınırlarımız içinde kalması. Kısa süre içerisinde Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecisi olduk. 2024 yıl sonu itibarıyla toplamda 467 milyon avro yatırım yaptık. Ulusal ve uluslararası ölçekte veri trafiğine hizmet edebilecek bir altyapımız var. 4 yeni nesil veri merkezimiz var. Türkiye'de bu işin açık ara lideri olmaya devam edeceğiz. Büyüklük olarak ilk ve tek hiper ölçekli işbirliğinin de öncüsü olacağız. Bu konuda dünya devleriyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hedefimiz Türkiye'yi küresel bir veri üssü haline getirmek."

Koç, enerjide sürdürülebilirliğin tüm işlerin merkezinde olduğuna dikkati çekerek, çalışmaları "daha fazla bit, daha az vatt" ilkesiyle sürdürdüklerini anlattı.

Tüketilen elektriğin tamamını yenilenebilir enerji sertifikalı kaynaklardan karşıladıklarını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"18 megavat kurulu güce sahip rüzgar enerjisi santralimiz uzun zamandır faaliyette. Uşak ve Van'daki güneş enerjisi santrallerimiz de 2024 yılında üretime başladı. 7 ilde 11 lokasyonda, 300 megavata varacak arazi tipi GES yatırımlarımıza devam edeceğiz. Güneş enerjisine 2024-2026 arası 240 milyon dolar yatırım yapacağız. Baz istasyonlarımızı 'yeşillendiriyoruz.' Enerji yedekliliğine destek olabilmek için güneş panelleri koyuyoruz. Baz istasyonlarımız tükettiği elektriğin bir kısmını gündüz bu panellerden sağlıyor. Biz bunlara yeşil baz istasyonu diyoruz. Geçen yıl sonu itibarıyla toplam sayımız 2 bin 410 oldu. Bu sayede 5.2 megavatlık enerji ürettik."

Turkcell'in sadece son 10 yılda gerçekleştirdiği toplumsal katkı çalışmalarının değerinin 12 milyar lirayı aştığını belirten Koç, "Eğitimden kültüre, sanattan spora, gençten yaşlıya, çocuktan kadına hayatın her alanındaki projelerini büyüteceğiz. Sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra sporun, kültür ve sanatın herkes tarafından eşit erişilebilir olması için çalışıyoruz. Kadın-erkek, çocuk-yaşlı, engelli herkesin tüm spor ve kültür sanat aktivitelerine erişimi için sponsorluklar gerçekleştiriyoruz. Milli Takım sponsorluklarımız ve spor federasyonlarımıza verdiğimiz desteklere de devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.