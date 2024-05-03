Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç: Hedefimiz bir Turkcell daha yaratmak

Şeyma Öncel Bayıksel / [email protected]

Capital Nisan 2024 sayısından

Turkcell’in kaptan koltuğunda 2023 Ekim’den bu yana Dr. ALİ TAHA KOÇ oturuyor. Koç’un Turkcell’in yeni dönemine ilişkin net bir yol haritası var. Veri, enerji, yapay zeka ve siber güvenlik olmak üzere dört odak noktası olduğunu söylüyor. Bu noktalara yönelik yatırımları artıracaklarının sinyalini veriyor. Abone sayısında doygunluğa ulaşan telekomda yeni dönemde dijital iş servislerinin, özellikle bulut bilişim ve veri merkezi işinin büyüme potansiyeline dikkat çekiyor ve “Hedefimiz, yakın gelecekte bu alanlardan bir Turkcell daha yaratmak” diye konuşuyor.

Dr. Ali Taha Koç, 2018-2023 arasında Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı olarak Türkiye’nin dijitalleşmesinde söz sahibi isimlerden biri oldu. Döneminde hayata geçen e-devlet altyapısı dünyada ilk 3 arasına girdi ve örnek model olarak gösterildi. Koç, ekim ayından bu yana 107,1 milyar TL’lik cirosuyla Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Turkcell’in kaptanı. İlk 90 günde şirketin organizasyon yapısını Ar-Ge odağına taşımak için değişimlere giden Koç, genel müdür yardımcısı sayısını azaltarak yeni organizasyonda uluslararası deneyime sahip inovasyon nosyonu güçlü kişilerle yoluna devam etme kararı aldı.

Dijital iş servislerinin önemine vurgu yapan ve Turkcell’in yeni dönemde bir operatörden ziyade dijital sistem operatörü rolüne daha fazla odaklanacağının sinyalini veren Koç; “Dünyadaki birçok uluslararası şirketin buraya gelip veri merkezi yatırımı yapma ve sistemlerini çalıştırma iştahı olduğunu söyleyebilirim. Biz de bu alandaki yatırım odağımızı bir üst seviyeye taşıyarak ‘hyper-scaler’ küresel bir markayı Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz. 2024 yılında bu hedefimizi gerçekleştireceğiz' diyor.

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