Turkcell net karını açıkladı

Turkcell Grubu'nun 2024'te toplam gelirleri, yıllık bazda yüzde 7,8 büyüyerek 166,7 milyar liraya, net karı ise 23,5 milyar liraya ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan 2024 yılına ilişkin finansal ve operasyonel sonuçlara göre, Turkcell'in mobil faturalı abone sayısı, son 15 yılın rekorunu kırarak 1,9 milyonluk artışla 29,1 milyona ulaştı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) marjı ise yıllık bazda yüzde 41,9 seviyesinde gerçekleşti.

2024'te grup gelirleri yüzde 7,8 artarak 166,7 milyar liraya ulaşırken, net kar ise Ukrayna operasyonunun satışının da katkısıyla 23,5 milyar lira seviyesinde kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, şirketin sürdürülebilir büyümesini devam ettirdiğini belirtti.

Turkcell'in başarılarla dolu bir yılı geride bıraktığını vurgulayan Koç, "30. yılımızda, köklü temellerimiz ve yenilikçi vizyonumuzla, paydaşlarımız için sürdürülebilir değer oluşturma hedefimize kararlılıkla ilerledik. Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve belirsizliklere rağmen müşteri odaklı yaklaşımımız ve stratejik aksiyonlarımız sayesinde güçlü bir performans sergiledik. Varlıklarımızdan değer oluşturma odağı çerçevesinde Ukrayna'daki şirketlerimizin satışını tamamlayarak jeopolitik risklerimizi azalttık ve nakit pozisyonumuzu daha da güçlendirdik." ifadelerini kullandı.

Olağan genel kurul toplantısında temettü politikaları doğrultusunda alınan karar uyarınca, toplam brüt 6,3 milyar lira kar payı dağıtımını gerçekleştirdiklerini anımsatan Koç, gelecek yıl da stratejik hamlelerle tüm paydaşları için sürdürülebilir bir değer ortaya koymayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Mobil segmentin lideri olarak uzun vadeli ve sürdürülebilir büyümeye öncelik verdiklerini aktaran Koç, "Turkcell olarak izlediğimiz strateji ile ARPU artışı ve abone bazını büyütme dengesini sağlıklı bir şekilde yönettik. Toplam abone bazımız, yıllık 578 bin artışla 43,1 milyon oldu. Mobil faturalı abone bazımız ise son 15 yılın rekoruyla 1,9 milyon büyüyerek 29,1 milyonu aştı. Faturalı abone oranı, yıllık bazda 5 puan yükselerek yüzde 76 seviyesine ulaştı. Faturalı abone bazındaki genişleme sayesinde, Mobil ARPU yüzde 10,4 artış gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Fiber yatırımlarını aboneye dönüştürme konusunda oldukça başarılı bir yıl geçirdiklerini vurgulayan Koç, sabit genişbant segmentinde, uçtan uca fiber hizmetlerini daha fazla aboneye ulaştırma hedeflerini sürdürdüklerine dikkati çekti.

Koç, Turkcell fiber abone bazlarının 2024'te 168 bin artarak 2,5 milyona ulaştığı bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Fiber segmentinde abone dönüşüm oranı yıllık bazda 1,7 puan artış göstererek yüzde 42,7 seviyesine ulaştı. Bir kez daha belirtmek isterim ki, sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun fiber altyapıda imtiyaz sözleşmesi için yaptığı çağrıyı memnuniyetle karşıladık. Bu çağrıyı ve rekabet koşullarını gözeterek yapılacak ihaleye katılmayı bir görev olarak kabul ediyoruz. Türkiye'nin Turkcell'i olarak mobil iletişimde verdiğimiz dünya standartlarındaki hizmeti, fiber altyapı alanında da ülkemize sunmaya ve bu milli sorumluluğu üstlenmeye hazırız."

"Veri merkezi işimize bu zamana kadar 467 milyon avro yatırım yaptık"

"Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalsın." ilkesiyle yola çıktıkları veri merkezi işletmeciliği gelirine değinen Koç, "Pazar lideri olduğumuz veri merkezi işimize, bu zamana kadar 467 milyon avro yatırım yaptık. Yüksek kapasite ve üstün teknolojik altyapımız sayesinde 2024'te veri merkezi ve bulut hizmetleri gelirlerimiz yüzde 46 büyüme kaydetti. Yıl sonu itibarıyla 41,4 MW aktif IT kapasitesine ulaşan veri merkezlerimize, 2025 yılı içerisinde yeni modüller ekleyerek, 8,4 MW değerinde ek kapasite oluşturmayı hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Uptime Institute tarafından dizayn, uygulama ve operasyon alanında verilen "Tier III" sertifikalarını aynı anda almaya hak kazandıklarını hatırlatan Koç, gelecek yıllarda da bu alandaki yatırımlarına devam edeceklerini bildirdi.

Geçen yılın finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Koç, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Turkcell'i olarak geçtiğimiz yıl işimize, ülkemize ve insanımıza yaptığımız toplam yatırım 54,8 milyar lira olurken, yatırımcılarımıza toplam 6,3 milyar lira kar payı dağıtımını da gerçekleştirdik. Hem şirketimiz hem de ülkemiz için önemli bir başarıya imza atarak, toplam 1 milyar dolar değerinde, Turkcell tarihinin en büyük uluslararası tahvil ihracını gerçekleştirdik. Ocak ayında ihraç ettiğimiz nominal değeri 500 milyon dolar olan 5 yıl vadeli tahvil ile 500 milyon dolar nominal değerli 7 yıl vadeli ilk sürdürülebilir tahvil, zorlu piyasa koşullarına rağmen yatırımcılardan büyük bir ilgi gördü. Bu başarı, Turkcell'in finansal gücünü ve uluslararası yatırımcıların şirketimize ve ülkemize duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu. Elde ettiğimiz bu fonu, dijital altyapımızı daha da güçlendirmek ve sürdürülebilir projelerimizi hayata geçirmek için kullanacağız."

Techfin segmentinin gruba güçlü katkısı

Paycell ve Financell markalarından oluşan techfin segmentinin 2024'ü güçlü büyümeyle kapattığını vurgulayan Koç, şu değerlendirmede bulundu:

"Sunduğu yenilikçi ödeme servisleri ile tüketicilerin alışkanlıklarını değiştiren Paycell, hizmet verdiği tüm dikeylerde büyüyerek yıllık bazda yüzde 25 gelir artışıyla 3,9 milyar liraya ulaştı. FAVÖK marjı 0,5 puan iyileşerek yüzde 43 seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan, bireysel ve ticari finansman alanında faaliyet gösteren Financell, büyüyen kredi portföyü sayesinde 2024'te gelirlerini yüzde 32,8'e yükseltti. Kredi portföyünün büyümesinde, bu yıl devreye aldığımız kişiye özel faiz uygulamamız sayesinde daha kapsamlı müşteri segmentlerine hizmet verebilmemiz önemli rol oynadı. Böylece, 2024'te de mikrokredi alanında lider finansman şirketi konumumuzu devam ettirdik."

Koç, Turkcell için sürdürülebilirliğin stratejik bir odak alanı olduğunu, teknolojinin gücünü kullanarak tüm işlerini daha çevreci, verimli ve sürekliliği olan bir modele dönüştürmek adına bu alandaki yatırımlarını hızlandırdıklarını belirtti.

Enerji yoğun bir sektörde faaliyet gösteren bir şirket olarak, elektrik ihtiyacının yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji sertifikalı kaynaklardan karşıladıklarını, 2024 yıl sonu itibarıyla 54 MW kapasiteye sahip arazi tipi güneş enerjisi santrallerinin (GES) kurulumunu tamamlayarak Uşak ve Van'da 3 sahada devreye aldıklarını kaydeden Koç, toplam 7 farklı ilde ve 11 konumda GES'lerin kurulu gücünü 2026 yılı sonuna kadar 300 MW'a çıkarmayı hedeflerini aktardı.

Son 10 yılda sosyal fayda projelerine 300 milyon dolardan fazla yatırım

Turkcell'in sosyal fayda projelerine değinen Koç, şu bilgileri paylaştı:

"Çevreye etkimizi en aza indirip çocuklarımıza çok daha yaşanabilir bir dünya emanet etmek adına var gücümüzle çalışıyoruz. 2019'dan beri devam eden 'Eğitime Dönüştür' projesi, bu bilincin çok anlamlı bir yansıması oldu. Bu proje kapsamında 14 tonu 2024'te olmak üzere, toplamda yaklaşık 50 ton tekno atık toplayarak geri dönüşüme kazandırdık ve yüzlerce çocuğun eğitimine destek olduk. 2016'dan bu yana devam eden 'Turkcell Zeka Gücü' projemiz kapsamında ise Türkiye'nin 55 şehrinde hayata geçirdiğimiz 87 teknoloji sınıfıyla her yıl 66 binden fazla öğrenciye ulaşıyoruz. Projeyle öğrenciler bugüne kadar ulusal ve uluslararası yarışmalarda 400'den fazla ödül ve şampiyonluk kazandı. Zeka Gücü, çocuklarımızın teknolojiyi sadece tüketen değil aynı zamanda üreten, farkındalığı yüksek bireyler olarak yetişmesine büyük katkı sağlıyor.

Birçok sosyal sorumluluk projelerimizin yanı sıra, sporun, kültür ve sanatın herkes tarafından eşit erişilebilir olması için çalışıyoruz. Kadın-erkek, çocuk-yaşlı ve dezavantajlı bireylerin tüm spor ve kültür sanat aktivitelerine erişimi için sponsorluklar gerçekleştiriyoruz. Milli Takım sponsorluklarımız ve spor federasyonlarımıza verdiğimiz desteklere de devam ediyoruz."

2025'te yüzde 42 FAVÖK marjı hedefi

5G ihalesinin yapılacağı 2025 yılı, Turkcell'in yatırımlarına hız verdiği, telekom faaliyetlerinin yanı sıra veri merkezi işletmeciliği ve sürdürülebilir enerji odağına yoğunlaştığı bir faaliyet yılı olacak.

Bu yıl için yüzde 7-9 reel gelir büyümesi ve yüzde 41-42 FAVÖK marjı gerçekleştirmeyi hedefleyen Turkcell, yatırımlarının gelirlerine oranının ise yaklaşık yüzde 24 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyor.