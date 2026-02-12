Turkcell'in Yarının Teknoloji Liderleri yarışmasına başvurular devam ediyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen organizasyon, öğrencileri alanında uzman jüri üyeleriyle buluşturarak projelerini sunma fırsatı sağlıyor.

Tüm lisans öğrencilerine açık olan yarışmaya katılımcılar, bireysel olarak ya da en fazla 3'er kişilik ekipler halinde başvuru yapabiliyor.

Birinci projenin 1 milyon lira, ikincinin 800 bin lira, üçüncünün ise 600 bin lira ile ödüllendirileceği yarışmada, jüri tarafından belirlenecek 3 ayrı projenin her birine de 300 bin lira verilecek. Böylece dağıtılacak toplam ödül miktarı, 3 milyon 300 bin lirayı bulacak.

Yarışma kapsamında yeni nesil mobil iletişim, bulut bilişim, akıllı cihazlar, siber güvenlik, finansal ve ticari dönüşüm, büyük veri ve veri analitiği, yapay zeka ve makine öğrenimi, çevre dostu ve sürdürülebilir teknolojiler, dijital eğlence ve oyun dünyası, dijital sağlık ve dijital eğitim, herkes için erişilebilirlik ve kapsayıcılık alanlarında projeler üretilebilecek.

Gençlerin geleceği şekillendirecek projelerini keşfetmeyi, bu projelerin teknoloji ekosistemine ve topluma katkı sağlamasını desteklemeyi amaçlayan yarışmaya, 15 Şubat'a kadar başvuru yapılabiliyor.