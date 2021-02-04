Türkiye 83 milyonu geçti, 33 ilde nüfus azaldı

2020 yılında Türkiye’nin nüfusu önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 oldu. Ancak binde 13-14 bandında seyreden nüfus artış hızı, 2020’de binde 5.5’e geriledi.

2020 yılında Türkiye’nin nüfusu önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 oldu. Ancak önceki yıllarda binde 13-14 bandında seyreden nüfus artış hızı, 2020’de binde 5.5’e geriledi. Artış hızındaki büyük oranlı azalma, ikamet eden yabancı nüfus sayısındaki azalmadan kaynaklandı. 2020’de ikamet eden yabancı sayısı 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410’a geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) 2020 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. 2020’de Türkiye’nin nüfusu 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362’ye çıktı. Nüfusun 41 milyon 915 bin 985’ini erkekler, 41 milyon 698 bin 377’sini kadınlar oluşturdu.

Nüfus artış hızı çok düştü

2020 yılında Türkiye’nin nüfus artış hızı geçmiş yıl ortalamalarının çok altına düştü. Öncelik yıllarda on binde 13-14 arasında değişen yıllık nüfus artış hızı, 2020 yılında yüzde 5.5’e kadar geriledi. Artış hızındaki bu keskin azalışın sebebi, ikamet eden yabancı sayısından kaynaklandı. Türkiye’de ikamet eden yabancıların sayısı 197 bin 777 kişi azalarak 1 milyon 333 bine geriledi.

TÜİK, geçerli ikamet ve çalışma iznine sahip kişiler ile ikamet izni yerine geçen geçici belge sahibi olanları yabancı nüfus olarak değerlendiriyor. Kurs, turizm, araştırma amaçlı gelip 3 aydan kısa süreli ikamet iznine sahip olanlarla geçici koruma statüsüyle bulunan Suriyeliler ise nüfusa dahil edilmiyor.

İstanbul’un nüfusu azaldı

Birçok istatistikte ilk sırada yer alan İstanbul nüfusta da yerini korudu. Fakat 2020 yılında İstanbul’un nüfusu önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452’ye geriledi.

Ankara 5 milyon 663 bin ile ikinci, İzmir ise 4 milyon 394 bin 694 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

Nüfusu en az olan il ise 81 bin 910 ile Bayburt olurken bunu Tunceli 96 bin 161, Ardahan ise 141 bin 702 kişi ile takip etti.

İstanbul dahil olmak üzere, aralarında; Sivas, Erzurum, Yozgat, Çanakkale, Bolu, Zonguldak’ın da yer aldığı 33 ilde 2020 yılında nüfus azaldı.

Önceki yıl 32.7 olan Türkiye nüfusunun ortanca yaşı, 2020’de 32.7’ye yükselirken, çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67.7 oldu.

Kilometrekareye düşen nüfus sayısı ise önceki yıla göre 1 kişi artarak 109 kişiye yükseldi.