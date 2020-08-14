  • BIST 100
    1083,83
    %-1,49
    En Düşük
    1077,32
    En Yüksek
    1096,18
  • DOLAR
    7,37
    %0,44
    Alış
    7,3662
    Satış
    7,3762
    En Yüksek
    7,3871
  • EURO
    8,73
    %0,63
    Alış
    8,7185
    Satış
    8,7429
    En Yüksek
    8,7544
  • ALTIN
    460,84
    %-0,03
    Alış
    460,5240
    Satış
    461,1491
    En Yüksek
    464,0684

"Türkiye, Avrupa'da ilk sırada"

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye, Sanayi Üretimi Endeksi'ndeki yüzde 17,6'lık artışla haziranda Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı" ifadelerini kullandı.

14.08.2020 13:20:000
Paylaş Tweet Paylaş
"Türkiye, Avrupa'da ilk sırada"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin, sanayi üretimi endeksinde haziran ayındaki yüzde 17,6'lık artışla Avrupa'da ilk sırada yer aldığını bildirdi. 

Haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Albayrak, "Türkiye, sanayi üretimi endeksindeki yüzde 17,6'lık artışla haziran ayında Avrupa sıralamasında ilk sırada yer aldı. Öncü ekonomik göstergelerdeki güçlü toparlanma, büyüme rakamlarıyla ilgili karamsar beklenti içerisinde olanları inşallah bir kez daha hayal kırıklığına uğratacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, paylaşımında, sanayi üretim endeksi verileriyle ülke karşılaştırmasının yapıldığı tabloya da yer verdi. 

Buna göre, endekste aylık bazda yüzde 17,6'lık artış gösteren Türkiye'yi, yüzde 17,1'lik artışla Macaristan ve yüzde 14,5'lik artışla İspanya izledi. Tabloda Avrupa Birliği toplamı yüzde 9,1'lik artış olarak yer alırken, listenin son sırasında yüzde 2,3'lük düşüşle Norveç dikkati çekti. 

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İzin çıktı: Aras Kargo, Avusturyalılara satılıyor

İzin çıktı: Aras Kargo, Avusturyalılara satılıyor

Merkez'in yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi

Merkez'in yıl sonu dolar ve enflasyon beklentisi yükseldi

Enflasyon beklentisinde artış

Enflasyon beklentisinde artış

Yorum Yaz