Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü

TÜİK'in açıkladığı büyüme rakamlarına göre Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü.

29.05.2020 10:06:000
Paylaş Tweet Paylaş
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemini kapsayan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

GSYH 2020 yılı birinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,5 arttı.

Sanayi sektörü 2020 yılı birinci çeyreğinde %6,2 arttı

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; diğer hizmet faaliyetleri %12,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri %10,7, sanayi %6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %4,6, hizmetler %3,4, tarım %3,0, gayrimenkul faaliyetleri %2,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %1,9 ve finans ve sigorta faaliyetleri %1,6 arttı. İnşaat sektörü ise %1,5 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %0,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %4,2 arttı.

GSYH 2020 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla 1 trilyon 71 milyar 98 milyon TL oldu

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2020 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16,2 artarak 1 trilyon 71 milyar 98 milyon TL oldu. GSYH’nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 176 milyar 146 milyon olarak gerçekleşti.

Devletin nihai tüketim harcamaları 2020 yılı birinci çeyreğinde %6,2 arttı

Devletin nihai tüketim harcamaları, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %6,2 arttı. Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları %5,1 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu %1,4 azaldı.

Mal ve hizmet ithalatı 2020 yılı birinci çeyreğinde %22,1 arttı, ihracatı ise %1,0 azaldı

Mal ve hizmet ithalatı, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %22,1 arttı ihracatı ise %1,0 azaldı.

İşgücü ödemeleri 2020 yılı birinci çeyreğinde %14,6 arttı

İşgücü ödemeleri, 2020 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %14,6, net işletme artığı/karma gelir %19,6 arttı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon 0,1'e geriledi

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon 0,1'e geriledi

Bakan Albayrak'tan büyüme değerlendirmesi

Bakan Albayrak'tan büyüme değerlendirmesi

Zorlu Tekstil koruyucu maske üretecek

Zorlu Tekstil koruyucu maske üretecek

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.