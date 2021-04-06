Türkiye enflasyon beklentisini artırdı

JPMorgan Türkiye için yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 11,2’den yüzde 13,4’e yükseltti. Kurum, 2022 yıl sonu TÜFE tahminini ise yüzde 10,5 ile değiştirmedi.

JPMorgan yılın geri kalanı için öngördüğü 400 baz puanlık kümülatif faiz indirimi tahminini ise 300 baz puana düşürdü.

JPMorgan Ekonomisti Yarkın Cebeci tarafından yayımlanan raporda Mart ayındaki TÜFE verisinde sürpriz olmadığı ancak fiyat dinamiklerinde kötüleşme yaşanabileceği belirtildi.

Raporda Türk Lirası'ndaki değer kaybının enflasyon beklentilerinde kötüleşmeye yol açabileceği kaydedildi.

“Türk Lirası'ndaki son değer kaybı maliyet fiyatları baskısını artırdı ve bu durum mart ÜFE verisine yüzde 4,1 aylık artış olarak yansıdı” ifadelerinin yer aldığı raporda fiyat baskılarının genele yayılmadığı vurgulanırken bu durumun faiz artırımlarının kümülatif etkisinin iç talebi sınırlamaya başladığı görüşünü desteklediği belirtildi.