Türkiye Finans, ilk çeyrek rakamlarını açıkladı

Türkiye Finans, 2025 yılının ilk çeyreğinde ülke ekonomisine 183,8 milyar TL nakdi ve 52 milyar TL gayri nakdi olmak üzere toplam 235,8 milyar TL’lik katkı sundu. Banka, güçlü sermaye yapısını koruyarak yasal öz kaynaklarını yılbaşından bu yana yüzde 3,1 artırarak 34,8 milyar TL’ye ulaştırdı ve topladığı fonları yüzde 16,9 büyüterek 219,9 milyar TL seviyesine çıkardı.

Türkiye Finans, 2025 yılı birinci çeyrek mali bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Banka, yılın ilk üç ayında ülke ekonomisine 183,8 milyar TL nakdi ve 52 milyar TL gayri nakdi finansmanla toplam 235,8 milyar TL’lik destek sağladı.

Sermaye yeterlilik rasyosunu yüzde 17,23 seviyesinde tutarak sağlam finansal yapısını koruyan Türkiye Finans, yasal öz kaynaklarını 2024 sonuna göre yüzde 3,1 artırarak 34,8 milyar TL’ye yükseltti. Toplanan fonlar ise yılbaşından bu yana yüzde 16,9 büyüyerek 219,9 milyar TL’ye ulaştı.

Ekonomiye güçlü katkı sürüyor

Türkiye Finans Genel Müdürü Murat Akşam, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin değerlendirmesinde bankanın ekonomiye verdiği desteğe dikkat çekti. Akşam, şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye Finans olarak yılın ilk çeyreğini yüksek bir performansla tamamladık. Güçlü sermaye ve likidite yapımızla 2025 yılında da sürdürülebilir büyümemizi devam ettiriyoruz. 2025’in ilk çeyreğinde milli ekonomiye toplam 235,8 milyar TL’lik katkı sağladık. Topladığımız fonları yüzde 16,9 büyüterek fon kaynağımızı da genişlettik. Artan fon kaynağımızı finansmanları büyütmek için kullandık. Reel sektör, üretici ve ihracatçıya sağladığımız destek, ülkemizin ekonomik büyümesinde kilit rol oynuyor. Bu doğrultuda, Türkiye ekonomisinin temel dayanakları olan üreticilerin ve ihracatçıların finansmana erişimini geliştirmek için çalışan Bankamız, müşterilerine kullandırdığı nakdi finansmanı ilk çeyrekte %14,7 oranında arttırarak ekonomik büyümeyi destekledi.

Akşam, katılım bankacılığını güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, “Katılma hesaplarını ilk çeyrekte yüzde 26 büyüttük. Güçlü sermaye yapımızla yasal öz kaynaklarımızı 34,8 milyar TL’ye taşırken, sermaye yeterlilik rasyomuzu yüzde 17,23 seviyesinde tutmayı başardık. Bu dönemde dijital altyapımızı güçlendirerek müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmaya odaklandık” dedi.

Murat Akşam, sözlerini şöyle tamamladı: “2025 yılında güçlü sermaye ve likidite yapımız ile yolumuza devam ederken dijital altyapımızı güçlendirerek yeni müşteri kazanımlarımızı artırmayı ve kârlılığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. İnsan odaklı bankacılık anlayışıyla kurguladığımız öncü dijital bankacılık uygulamalarımızla müşteri deneyiminde fark yaratmaya, ticareti desteklemeye, üretimin ve ihracatın bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz.”