Garanti BBVA finansal sonuçlarını açıkladı

Garanti BBVA, konsolide finansal tablolarına göre 2025'in ilk yarısında 53 milyar 613 milyon 271 bin lira net kar elde etti.

Garanti Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Garanti Bankası 30 Haziran tarihli finansal tablolarını açıkladı.

Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 6 ayında, net karı 53 milyar 613 milyon 271 bin lira olurken, aktif büyüklüğü 3 trilyon 821 milyar 709 milyon 468 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek de 2 trilyon 950 milyar 617 milyon 171 bin lira olan Garanti BBVA'nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı, yüzde 69,5 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti.

Müşteri mevduat tabanı, yılın ilk 6 ayında yüzde 26,7 büyüme ile 2 trilyon 655 milyar 807 milyon 537 bin lira oldu. Bankanın sermaye yeterlilik oranı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) geçici önlemleri hariç tutulduğunda yüzde 15,6, öz kaynak karlılığı yüzde 30,6, aktif karlılığı da yüzde 3,1 seviyelerinde gerçekleşti.

- "Ekonomide atılacak adımlar, sektör dinamiklerini belirlemeye devam edecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ikinci çeyrek, jeopolitik gelişmeler ve küresel ticaretteki belirsizliklerin artmasıyla birlikte, korumacılığın para politikaları üzerindeki etkilerini gördükleri bir dönem olduğunu belirtti.

Akten, bu süreçte Merkez Bankası'nın kararlı ve öngörülebilir duruşunun dezenflasyon sürecine olan güveni desteklerken, fiyat istikrarı yönünde önemli bir çıpa işlevi gördüğünü aktararak, "Bununla birlikte sektör açısından, regülasyonların getirdiği ek adımların da etkisiyle, karlılık üzerindeki baskı devam etti. Önümüzdeki dönemde politika faizi başta olmak üzere ekonomide atılacak adımlar, dezenflasyon süreciyle birlikte yine sektör dinamiklerini belirlemeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

İkinci çeyrekte fonlama maliyetlerindeki artışın, sektör genelinde marjları baskıladığına dikkati çeken Akten, çeyreksel olarak marjlarında kendilerinin de daralma yaşadıklarını, ancak tahsilatlar, iştiraklerinin artan katkısı ve kredilerdeki büyümenin etkisiyle öz sermaye karlılıklarını yüzde 30,7 seviyesinde tutmayı başardıklarını kaydetti.

Akten, konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve KOBİ kredilerinde aldıkları güçlü pazar payıyla liranın kredilerdeki liderliklerini korumaya devam ettiklerini ifade ederek, "Son yıllarda mevduat kompozisyonunda Türk lirası lehine önemli bir ilerleme kat edildi. Nitekim, lira vadeli mevduatlardaki yıllık artışımız yüzde 37 seviyelerinde gerçekleşti ve güçlü ilişki bankacılığımızın bir sonucu olarak lira vadeli ve lira vadesiz mevduat tabanında en büyük özel banka olmayı sürdürdük." değerlendirmesinde bulundu.

- "Garanti BBVA olarak olmazsa olmazımız, daima hızlı, kesintisiz ve bütünsel çözümler sunmak"

Dış finansman tarafında yapılan başarılı işlemlerden bahseden Akten, haziranda sürdürülebilirlik temalı sendikasyonlarını yüzde 100 yenilediklerini belirterek, 1 Temmuz'da tamamladıkları ve sermaye üzerindeki pozitif katkısını bir sonraki çeyrekte görecekleri 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracına dört kat talep gördüklerini aktardı.

Akten, başarıyla gerçekleşen bu ihraçların, yatırımcıların bankaya duyduğu güvenin, uluslararası piyasalardaki güçlü konumlarının bir yansıması olduğunu vurguladı.

Garanti BBVA'nın müşteri odaklı büyüme, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularına dikkati çeken Akten, şöyle devam etti:

"Bizim Garanti BBVA olarak olmazsa olmazımız, daima hızlı, kesintisiz ve bütünsel çözümler sunmak. Stratejimizin merkezinde, tüm süreçlerimizi müşterinin gözünden yeniden tasarladığımız Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımız yer alıyor. Bu çerçeve ile, dijital bankacılığın bir sonraki evresini, hiper-kişiselleştirilmiş, gerçek zamanlı ve bağlamsal deneyimler sunmak üzerine kurguluyoruz. Bugün işlemlerimizin yüzde 99'u şube-dışı kanallarda gerçekleşiyor, ürün satışlarının yüzde 86'sı ise dijitalden geliyor. 17 milyonu aşkın aktif mobil müşterinin kullandığı, yenilenen Garanti BBVA Mobil uygulamamız, gerçek-zamanlı tavsiyeleriyle herkesin cebinde kişisel bir finans koçuna dönüştü."

Akten, üretken yapay zeka tabanlı asistanı UGİ'nin, son bir yılda 63 milyondan fazla sohbette 5 milyonu aşkın müşteriye bağlamı takip eden, kişiselleştirilmiş çözümler sunduğuna değinerek, bireysel bankacılığın yanı sıra, KOBİ ve ticari müşterileri için de dijital çözümlerini yeniden tasarladıklarını ifade etti.

Bu kapsamda oluşturdukları KOBİ Bankacım Yanımda birimi sayesinde sektörde ilk kez tüzel müşterilere uzaktan kişiye özel ilişki bankacılığı hizmeti verdiklerini anlatan Akten, şunları kaydetti:

"Böylece, müşterilerimiz bulundukları her yerden iş alanlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti alırken onların finansal sağlığını temel alan çözümlerimize de kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Bir diğer önemli başlığımız sürdürülebilirlik. Sürdürülebilir finansmanda 2018-2025 için koyduğumuz 400 milyar lira hedefe planlanandan önce ulaşarak, 2018-2029 dönemi için 3,5 trilyon liralık yeni taahhüdümüzü açıkladık. Ayrıca sorumlu bankacılık stratejimiz doğrultusunda Ekvator Prensipleri'ne imza atarak projelerin finansmanında çevresel-sosyal risk yönetim çerçevemizi güçlendirdik."

Akten, müşterilerinin ve paydaşlarının kendilerine duyduğu güvenin, açıkladıkları güçlü finansal sonuçlarda ve BIST-100'de Türkiye'nin en değerli bankası olmasında görüldüğüne işaret ederek, "Önümüzdeki dönemde de lira odaklı dengeli büyümemizi sürdürerek ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.