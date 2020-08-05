Türkiye için yeni faiz tahmini

Goldman Sachs, yıl sonu için TCMB politika faizi tahminini yüzde 10 olarak açıkladı.

5.08.2020 10:09:000
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Türkiye için yeni faiz tahmini

Goldman Sachs, 2020 yıl sonu için TCMB politika faizi yüzde 10 olarak tahmin edildi.

Yayımlanan raporda, politika faiz oranının yıl sonunda yüzde 8,25'ten yüzde 10'a yükselmesinin ve gelecek yıl her çeyrekte 100 baz puan artmasının ve 2021 yılı sonunda % 14'e ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, enflasyon görünümündeki bozulma, TL oynaklığında son zamanlarda görülen artış, rezervlerdeki azalmanın devam etmesi ve devam eden çıkışlar göz önüne alındığında, önden yüklemeli bir yürüyüş döngüsünün beklendiği vurgulandı

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