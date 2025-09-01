Türkiye ikinci çeyrekte beklentinin üzerinde büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 2. Çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2025'in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 büyürken; bir önceki çeyreğe göre ise büyüme, yüzde 1,6 oldu.

Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,87 büyüyeceğini öngörmüştü. Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise, yüzde 3,18 oldu.

Türkiye ekonomisi, 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 2,4, 2025 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme kaydetmişti.