Türkiye ikinci çeyrekte beklentinin üzerinde büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 2. Çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

1.09.2025 10:13:470
Paylaş Tweet Paylaş
Türkiye ikinci çeyrekte beklentinin üzerinde büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı 2. Çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi 2025'in ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,8 büyürken; bir önceki çeyreğe göre ise büyüme, yüzde 1,6 oldu.

Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,87 büyüyeceğini öngörmüştü. Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise, yüzde 3,18 oldu.

Türkiye ekonomisi, 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 2,4, 2025 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2 büyüme kaydetmişti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

BYD'nin kârı üç yıl sonra ilk kez düştü

BYD'nin kârı üç yıl sonra ilk kez düştü

İş dünyasından büyüme rakamları yorumu

İş dünyasından büyüme rakamları yorumu

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Çin'den finansman sağladı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Çin'den finansman sağladı

Cevdet Yılmaz'dan büyüme değerlendirmesi

Cevdet Yılmaz'dan büyüme değerlendirmesi

Varlık Fonu dolar tahvil ihracı için bankaları yetkilendirdi

Varlık Fonu dolar tahvil ihracı için bankaları yetkilendirdi

Bakan Bolat: "Türkiye OECD’de en hızlı büyüyen 2. ülke oldu"

Bakan Bolat: "Türkiye OECD’de en hızlı büyüyen 2. ülke oldu"

Yorum Yaz