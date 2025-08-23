Türkiye ile Avustralya 5 milyar dolarlık ticaret hedefi için temasları sıklaştırıyor

Türkiye'nin, "Uzak Ülkeler Stratejisi"nde yer alan Avustralya ile ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması için temas trafiği yoğunlaştı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, çeşitli sektörlerden temsilcilerin oluşturduğu Türk iş heyeti, 30 Ağustos'a kadar Avustralya'nın Melbourne ve Sidney kentlerinde görüşmeler gerçekleştirecek.

Ticaret Bakanlığının "Uzak Ülkeler Stratejisi" kapsamında belirlediği ülkelerden olan Avustralya'da ticaretin, ekonomik ve teknik işbirliği anlaşmalarının artırılmasına yönelik adımlar önem taşıyor. Söz konusu heyetin, gıda, tarım, otomotiv, otomasyon, mobilya, kozmetik, endüstriyel madencilik, finansal danışmanlık, deri çanta ve ayakkabı olmak üzere birçok sektörde firmayla işbirliği fırsatlarını değerlendirmesi planlanıyor.

"Avustralya, Türk firmaları için Asya-Pasifik'e açılan stratejik üs"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı Steven Young, AA muhabirine, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son yıllarda istikrarlı bir seyir izlediğini söyledi.

Young, geçen yıl itibarıyla bu ülkeye ihracatın 1,1 milyar dolara ulaşarak ilk kez 1 milyar dolar seviyesini aştığını belirterek, "Bu durum geçmişte net ithalatçı olduğumuz konumdan dengeyi yakalayan konuma geldiğimizin ispatıdır. İş Konseyi olarak bu iki dost ülkenin iş insanlarını birbirine yaklaştırmayı, ikili ticaret ve yatırım fırsatlarıyla ilgili karşılıklı farkındalığı artırmayı ve ortaklıklar kurmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, ikili ticaret hacmini orta vadede 5 milyar dolar seviyesine taşımak." dedi.

İki ülkenin ticarette birbirini tamamlayıcı olduğunu vurgulayan Young, Türkiye'nin daha çok sanayi ürünleri, Avustralya'nın ise doğal kaynaklar, mineraller ve tarım ürünleri ihraç ettiğini, bu durumun da işbirliği için önemli fırsat sunduğunu anlattı.

Young, iş insanlarının Avustralya'daki temaslarının orta vadede iş çevreleri arasında farkındalığı artıracağını, uzun vadede ise kalıcı ortaklıkların ve yatırımların önünü açacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle Türk müteahhitlik ve mühendislik şirketlerinin, Avustralya'da altyapı ve inşaat projelerine katkı sağlaması, enerji sektöründe yenilenebilir kaynaklara yönelik ortak girişimlerin geliştirilmesi bekleniyor. Türkiye'nin Avustralya'da öne çıkabileceği ürün grupları arasında otomotiv, makine, beyaz eşya, elektrik ve elektronik, tekstil, gıda ürünleri, mücevherat ve sağlık turizmi hizmetleri yer alıyor. Türk firmaları, Avustralya'yı sadece bir pazar olarak değil, aynı zamanda Asya-Pasifik bölgesine açılan stratejik bir üs olarak görüyor."

Kritik minerallerden dijitalleşmeye kadar işbirliği beklentisi

İki ülke arasında mevcut yatırım rakamlarının henüz arzu edilen düzeyde olmadığını ifade eden Young, Türk firmalarının Avustralya'daki yatırımlarının daha çok inşaat, mimarlık, turizm ve hizmet sektörlerinde yoğunlaştığını, Avustralyalı şirketlerin ise Türkiye'de enerji, madencilik, altyapı ve sağlık turizmi gibi sektörlere ilgi gösterdiğini bildirdi.

Young, bu yatırımların gelecek dönemde özellikle kritik mineraller, tarım teknolojileri, lojistik ve dijitalleşme alanlarında artacağına inandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ülkemizin Avustralya'da hacim itibarıyla büyük yatırımları pek bulunmuyor. Burada, daha önce Turquality desteği almış olan Beko'nun Queensland eyaletindeki ve halihazırda Turquality desteği alan Sampa Otomotiv'in Victoria ve Batı Avustralya eyaletlerindeki toptan ticaret yatırımları olduğunu biliyoruz. Yine, devlet desteği kapsamında olan hazır giyim, mobilya gibi sektörlerde faaliyet gösteren daha küçük ölçekli yatırımcılar da mevcut."

Coğrafi uzaklık ve lojistik maliyetlerin Türkiye'nin Avustralya ile ticaretinde temel zorluklardan biri olduğuna dikkati çeken Young, Avustralya'nın coğrafi olarak Asya'ya yakınlığının Çin, Hindistan ve Tayland gibi ülkelerle ticaretini daha yoğun hale getirdiğini ancak Türk Hava Yollarının (THY) Melbourne ve Sidney uçuşlarını başlatmasının lojistik açıdan büyük bir avantaj oluşturduğunu söyledi.

"Asya-Pasifik pazarına entegrasyon Türk firmaları için büyük fırsat sunuyor"

Avustralya'nın Türkiye için öncelikli hedef ülkelerden olduğunu, bu ülkenin Asya-Pasifik pazarına olan entegrasyonunun Türk firmaları açısından büyük fırsat sunduğunu vurgulayan Young, Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında yer alan ülkeler için firmaların çeşitli alanlarda desteklendiğini anımsattı.

Young, Avustralya'da iş yapmak isteyen yatırımcıların nitelikli strateji ve pazara giriş modelleri oluşturmasının önemli olduğunu, bu pazara girmek isteyen yatırımcılara gerekli desteği vermeye her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin Avustralya'ya tedarik merkezi olarak hizmet verebileceğine işaret eden Young, Türk müteahhitlik ve mühendislik firmalarının ise Avustralya'nın Brisbane kentinde düzenlenecek 2032 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın hazırlıkları kapsamında projelerde rol alabileceğini sözlerine ekledi.