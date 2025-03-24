“Türkiye, küresel ticarette stratejik bir merkez haline geliyor”

DHL Avrupa CEO’su Mike Parra, Türkiye’yi sadece bölgesel değil, küresel ticaretin merkezlerinden biri olarak tanımlad ve DHL’in büyüme motorlarından biri olduğunu söyledi.

Tuba İlze - CAPİTAL

Leipzig’de düzenlenen DHL medya buluşmasında konuşan Avrupa CEO’su Mike Parra, Türkiye’yi sadece bölgesel değil, küresel ticaretin merkezlerinden biri olarak tanımladı. “Bizim Türkiye’ye bakışımız kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli stratejik bir perspektife dayanıyor” diyen Parra, ülkenin DHL’in büyüme motorlarından biri olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz hafta DHL’in Almanya’nın Leipzig kentindeki dev lojistik üssünde düzenlediği “Geographic Tailwinds and Industry Sector Opportunities” başlıklı medya buluşması nedeniyle Leipzig’deydik. 2007 yılında açılan ve bugün DHL Express’in küresel ölçekteki en büyük üç merkezinden biri olan bu hub, Avrupa hava taşımacılığı, ağ yönetimi ve sıralama operasyonlarını tek çatı altında birleştiriyor. Tesiste her gece 90’dan fazla uçağın iniş-kalkışı gerçekleşiyor, ortalama 400 bin gönderi işleniyor. Saatte 180 bin paket işleyebilen otomasyon sistemiyle Leipzig, yalnızca Almanya’nın değil, Avrupa’nın lojistik kalbi konumunda. Yaklaşık 7 bin kişiye istihdam sağlayan merkez, DHL’in Avrupa ticaret stratejisinin operasyonel omurgasını oluşturuyor.

DHL Express Avrupa CEO’su Mike Parra’nın medya toplantısında yaptığı açıklamalar, bu büyük ağın stratejik önceliklerini net şekilde ortaya koydu. Türkiye’nin konumuna dair öngörülerini sorduğumuz Parra, Türkiye’nin sadece bölgesel değil, küresel ticaret ağında da DHL için kritik bir merkez haline geldiğini vurguladı. “Türkiye’de son günlerde yaşanan gelişmeleri izliyoruz. Ama bizim Türkiye’ye bakışımız kısa vadeli değil. Türkiye’yi orta ve uzun vadeli stratejik öncelikler arasında konumlandırıyoruz. Türkiye bizim için bir büyüme motoru oldu. Bu nedenle öncelikli 20 ülkemizden biri. Polonya, Çekya, Romanya ve Macaristan gibi büyüme potansiyeli taşıyan ülkeler arasında Türkiye’yi çok güçlü bir aday olarak görüyoruz” dedi. Türkiye’nin DHL içerisindeki ağırlığının artmaya devam ettiğini belirten Parra, “Mayıs ayında Türkiye’nin DHL’in ticaret hacmindeki payının yüzde 60’a ulaşmasını bekliyoruz. Bu rakam, ülkenin konumunu net şekilde ortaya koyuyor” dedi. Avrupa ile Asya-Pasifik arasındaki ticaretin şu anda yüzde 22 oranında büyüdüğüne dikkat çeken Parra, Türkiye’nin bu ticaret koridorlarında giderek daha büyük rol üstleneceğini ifade etti. Parra’ya göre ticaretin yönü beklenenin aksine yakınlaşmak yerine uzaklaşıyor. “Ticaretin ortalama mesafesi bugün 5 bin kilometreyi aştı. Nearshoring ve friendshoring konuşuluyor ancak veriler bize aksini söylüyor. Bu da lojistikte esneklik ve dayanıklılığı daha önemli hale getiriyor. Türkiye ise Avrupa’ya olan yakınlığı, üretim gücü ve esnek yapısıyla bu denklemde giderek daha merkezi bir noktaya yerleşiyor” değerlendirmesini yaptı.

Lars Gladisch: “Leipzig, artık dünyanın lojistik kalbi”

DHL Express’in küresel çapta en büyük üç operasyon merkezinden biri olan Leipzig hub’ı, son yıllarda Avrupa’nın lojistikteki kilit noktalarından biri haline geldi. Tesisin CEO’su Lars Gladisch, tesisin büyüme yolculuğunu ve sunduğu hizmetleri uluslararası basın mensuplarına anlattı. 2007 yılında faaliyete geçen merkez, bugün geldiği noktada 7 bin kişiye istihdam sağlıyor. Her gece 90 uçuşun iniş, 90 uçuşun da kalkış yaptığı tesis, küresel ve Avrupa içi lojistik ağlarını entegre şekilde yönetiyor. Tesiste her gece ortalama 400 bin paket işleniyor. Bu sayı yoğun sezonlarda ciddi oranda artış gösteriyor.