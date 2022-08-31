Türkiye OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi

Bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 8,3'lük büyüme ile Slovenya OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ekonomisi olurken, yüzde 7,6 büyüme performansıyla Türkiye ikinci sırada yer aldı.

31.08.2022 13:44:000
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Türkiye OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ikinci çeyrekte ilk sırayı yüzde 8,3'lük büyüme ile Slovenya, ikinci sırayı da yüzde 7,6 ile Türkiye aldı.

AA muhabirinin OECD ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye yüzde 7,6 büyüme ile 5 çeyrektir devam eden dengeli büyüme performansını bu yılın ikinci çeyreğinde de sürdürdü ve verileri açıklanan OECD ile G20 ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı.

OECD ülke ekonomilerinin ikinci çeyrekte ortalama büyümesi yüzde 3,6 olarak hesaplandı. Söz konusu dönemde ekonomik büyüme Avrupa Birliği'nde yüzde 4, Avro Bölgesi'nde yüzde 3,9 olarak kayıtlara geçti.

Slovenya, ikinci çeyrekte yüzde 8,3 ile OECD'nin en çok büyüyen ekonomisi oldu. İkinci çeyrek büyüme oranı, geçici verilere göre İsrail'de yüzde 7,4, Portekiz'de yüzde 6,9, Macaristan'da yüzde 6,5, İspanya'da yüzde 6,3 olarak belirlendi.

İkinci çeyrek büyüme verisi açıklanan OECD ülkelerinden ekonomisi en fazla büyüyen diğer ülkeler yüzde 5,6 ile Şili, yüzde 5,3 ile Hollanda, yüzde 5,3 ile Kosta Rika, yüzde 4,8 ile Kanada ve yüzde 4,7 ile Avusturya şeklinde sıralandı.

Öte yandan ikinci çeyrekte İtalya yüzde 4,6, Polonya yüzde 4,5, Danimarka yüzde 4,4 ve İsveç yüzde 4,2 büyüdü.

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