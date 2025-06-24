Türkiye Sigorta'dan büyüme hamlesi

Yapay zekâ destekli sistemler 300 milyon TL’lik fraud önledi, toplam teknik kâr 5,3 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye Sigorta, 2025’in ilk beş ayında sağlık, oto, tarım ve enerji sigortalarında büyüme ivmesi yakalarken, dijitalleşme ve yapay zekâ yatırımlarıyla sektördeki yatırımlarını sürdürüyor. Şirketin üst düzey yöneticileri, teknik kârlılıktan müşteri deneyimine, fraud yönetiminden enerji sigortalarına kadar birçok alanda güncel değerlendirmelerde bulundu.



Sağlıkta 1 milyon sigortalı



Türkiye Sigorta Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Tuba Buldu, sektörde özel sağlık sigortası penetrasyonunun hâlâ sınırlı olduğunu belirtti: “Tahmini 85 milyonluk nüfusun sadece yüzde 9’u özel sağlık sigortalı. Biz ise Türkiye Sigorta olarak sağlıkta 1 milyon sigortalıya ulaştık. Bu büyümeyi yalnızca pazar payı olarak değil, toplumda sigortalı yaşam farkındalığını artırmak açısından da önemsiyoruz.”



2025 yılı ilk 5 ayında 627 binin üzerinde yeni poliçe düzenlediklerini aktaran Buldu, “Bu dönemde özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortalı toplamımız 914 bini geçti” dedi. Aynı dönemde ödenen tazminat tutarının 5 milyar TL’yi aştığını belirten Buldu, yatırım geliri hariç teknik kârlılığın negatif seyrettiğini, ancak sürdürülebilirliği sağlamak adına ürün yapılarını dinamik hale getirdiklerini ifade etti. “Sadakatin en büyük unsurlarından biri olan Ömür Boyu Yenileme Garantisi’ni daha ulaşılabilir kılacağız” dedi.



Teknik kârlılık baskı altında



Tuba Buldu, Türkiye’de sağlık harcamalarının büyük ölçüde kamudan karşılandığını hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı: “GSYH’nin yüzde 5’i sağlığa gidiyor. Bunun yüzde 80’ini kamu, yüzde 17’sini birey kendi cebinden ödüyor. Sadece yüzde 3’ü özel sigorta tarafından karşılanıyor. Bu oranı artırmak hem kamu yükünü hafifletir hem de bireye daha kaliteli sağlık hizmeti sunar.”



Sağlık branşında 2025’in ilk çeyreğinde yatırım geliri hariç teknik kârlılık –132,4 milyon TL ile negatif gerçekleşti. Bu tabloya ilişkin Tuba Buldu, “Artan tedavi maliyetleri, dövize endeksli ilaçlar ve teknolojik sağlık hizmetleri sigorta maliyetlerini ciddi şekilde yukarı çekiyor” dedi. Tarife artışlarının müşteri memnuniyetine etkisine de değinen Buldu, “Sigorta şirketleri hem sürdürülebilirliği hem de müşteri bağlılığını dengede tutmak zorunda” ifadesini kullandı. Türkiye Sigorta olarak veri temelli fiyatlama ve modüler ürün modelleriyle bu dengeyi sağlamaya odaklandıklarını belirtti.



Kaskoda müşteride yüzde 30 artış



Oto, Tarım Sigortaları ve Aktüerya Genel Müdür Yardımcısı Melike Nur Çınar, “Kaskoda geçen yıla göre müşteri sayımızı yüzde 30 civarında artırdık. Bu, sektörümüzde önemli bir performans göstergesi” dedi. Fiyatlama politikasında bireysel risk temelli bir yaklaşım benimsediklerini belirten Çınar, “Kasko fiyatlarını kişiye özel davranış ve risk modelleriyle belirliyoruz. Aynı profildeki müşterilere aynı fiyatı sunuyoruz” diye ekledi.



2025 ilk çeyreğinde brüt teknik kârın 5,32 milyar TL’ye ulaştığını ve net dönem kârında yüzde 28 artış sağladıklarını söyleyen Çınar, sektördeki yeni sermaye düzenlemelerine ilişkin olarak, “Bu düzenleme Türkiye Sigorta gibi büyük oyuncuların sürdürülebilirliğini artıracaktır” değerlendirmesinde bulundu.



Enerji sigortalarında da portföyün büyüdüğüne dikkat çeken Çınar, “600 poliçeyle 212 milyar TL’lik sigorta bedelini teminat altına alıyoruz. Özellikle yenilenebilir enerji projelerinde agresif büyüyoruz. Bu yıl yaklaşık 2 milyar TL’lik katkı bekliyoruz” dedi.



YZ ile 3,5 milyon soru cevaplandı



Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, Türkiye Sigorta’nın dijitalleşme hamleleriyle dikkat çektiğini belirtti: “Üretken yapay zekâ destekli dijital asistanımız ‘Bilge’, Temmuz 2024’te devreye alındı. O günden bu yana 3,5 milyondan fazla kullanıcı etkileşimi gerçekleşti. Şu anda hem mobilde hem webde en çok kullanılan destek kanalımız konumunda.”



Kılıç, yapay zekâ ile fraud tespit süreçlerinde sağlanan katkıya da dikkat çekti: “Sadece oto ve yangın branşlarında fraud önleme sistemimiz sayesinde 300 milyon TL’nin üzerinde finansal katkı sağladık. Bu sistemle artık daha hızlı, doğru ve sürdürülebilir bir fraud yönetimi sağlıyoruz.”



Provizyon süreçlerini dijitalleştirdiklerini belirten Kılıç, “Bugün provizyonlarımızın yüzde 87’sini 5 saniyenin altında tamamlıyoruz. Mobil uygulamamız ise 6,6 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Dijital kanallarımızı sürekli geliştiriyoruz” dedi.



Spordan Sosyal Etkiye



Türkiye Sigorta’nın sürdürülebilirlik stratejisi yalnızca finansal göstergelerle sınırlı kalmıyor. Şirket, A Millî Kadın ve Erkek Basketbol Takımlarının ana sponsoru olarak Türk sporuna desteğini sürdürüyor. Ayrıca 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde kurulan basketbol sahalarında düzenlediği 3x3 turnuvalar ve bireysel paralimpik sporculara verdiği sponsorluk desteğiyle sporun her alanında kalıcı sosyal değer yaratmayı amaçlıyor.



