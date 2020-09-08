Türkiye Sigorta'nın ilk poliçesi Tuna-1 kuyusu için yapıldı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in ilk poliçesi, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusu için yapıldı.

8.09.2020 09:23:000
Paylaş Tweet Paylaş
Türkiye Sigorta'nın ilk poliçesi Tuna-1 kuyusu için yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in ilk poliçesinin, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusu için yapıldığını duyurdu.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fatih sondaj gemisinin fotoğraflarına da yer verdi.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçtiğini belirten Dönmez, "Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in ilk poliçesi tarihimizin en büyük doğal gaz keşfi Sakarya Gaz Sahası’ndaki Tuna-1 kuyumuz için yapıldı. Türkiye'nin kaderini değiştiren keşfimiz, emin ellerde artık daha güçlü." ifadelerini kullandı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İşte şirketlere verilen 'normalleşme' destekleri

İşte şirketlere verilen 'normalleşme' destekleri

"Aşı ekim ayında hazır olabilir"

"Aşı ekim ayında hazır olabilir"

Japon ekonomisinde rekor küçülme

Japon ekonomisinde rekor küçülme

Yorum Yaz