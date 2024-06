Türkiye Tasarım Vakfı ile Hatay yeniden canlanıyor

Türkiye Tasarım Vakfı (TTV), tasarımın gücünü kullanarak Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılarda bulunuyor. Vakıf, "Hatay Yeniden Canlanıyor" projesi ve BEDA (Avrupa Tasarım Toplulukları Birliği) Yönetim Kurulu'na seçildi. Vakıf ayrıca imza projelerinden "Hatay Yeniden Canlanıyor" ile kent, tarihini koruyarak modern dönüşüme öncülük ediyor.

Türkiye'nin tasarım odaklı kalkınmasını ileriye taşıyan Türkiye Tasarım Vakfı, yenilikçi yaklaşımları ve etkileyici projeleriyle hem ulusal hem de uluslararası arenada adından söz ettirmeye devam ediyor. 2016 yılında kurulun vakfın genel misyonu, tasarımın toplumsal ve ekonomik potansiyelini maksimize etmek, yerel kalkınmayı teşvik etmek ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek üzerine kurulu.

Hatay'ın tarihi mirası yeniden ayağa kalkıyor

Türkiye Tasarım Vakfı "Hatay Yeniden Canlanıyor" projesi ile Hatay'ı, tarihi dokusunu koruyarak geleceğe taşımayı hedefliyor. Proje, kentin ekonomik ve kültürel canlanmasına önemli katkılarda bulunuyor.

Türkiye Tasarım Vakfı tarafından gerçekleştirilen "Hatay Yeniden Canlanıyor" projesinin Vakfın üstlendiği en kapsamlı ve etkileyici projelerden biri olduğunun altını çizen TTV Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci, “Bu projeyle, beklenmedik bir felaketin ardından, kenti tarihi dokusuyla harmanlayarak, sürdürülebilir ve dirençli bir şekilde yeniden canlandırmayı hedefledik ve şehri yeniden tasarladık" dedi.

'Yeni Şehir, Kadim Hikâye: Hatay' planı çerçevesinde, şehrin zengin kültürel mirasını koruma altına alırken, modern şehircilik anlayışıyla entegre ettiklerini belirten Demirci, "Proje, yerel ve uluslararası iş birlikleriyle desteklenerek, Hatay’ın ekonomisine canlılık katmakta, turizmi ve yerel iş gücünü teşvik etmekte ve böylece şehrin ekonomik kalkınmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Asi Nehri'nin yeniden kimliklendirilmesinden, Uzun Çarşı'nın tarihi yapılarının yeniden yapılandırılmasına kadar, bu çabalar, Hatay'ı bir yaşam ve kültür merkezi olarak yeniden konumlandırmakta ve gelecek nesiller için sürdürülebilir bir miras yaratmaktadır” diye konuştu.

Tasarım yalnızca estetik bir değer değil, ekonomik bir güç

Türkiye Tasarım Vakfı’nın tasarım ve planlama alanında yürüttüğü projelerle iş dünyası ve yerel ekonomilere canlılık kattığının altını çizen TTV Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci, şunları söyledi:

"Türkiye Tasarım Vakfı olarak, tasarımın yalnızca estetik bir değer taşımadığını, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal değişime katkıda bulunabilecek güçlü bir araç olduğunu vurgulamaya devam ediyoruz. Özellikle 'Hatay Yeniden Canlanıyor' gibi projelerimiz, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine bağlı kalarak, yerel ekonomilere somut katkılar sunmaktadır. Bu projeler, yerel iş gücünü canlandırmak, turizm potansiyelini artırmak ve uluslararası yatırımları çekmek gibi çeşitli yollarla ekonomik canlılığı teşvik ediyor. Amacımız, tasarımın gücünü kullanarak sadece estetik değil, ekonomik yenilikler de sunabilmektir. Bu yaklaşımımızla, Türkiye'nin yaratıcı endüstrilerini global rekabetçiliğe taşımayı hedefliyoruz.”

Türkiye'den Avrupa'ya tasarım köprüsü

Türkiye'nin tasarım ve inovasyon alanındaki öncü kuruluşlarından Türkiye Tasarım Vakfı (TTV), Avrupa Tasarım Toplulukları Birliği (BEDA) Yönetim Kurulu'na seçilerek, uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Brüksel’de düzenlenen BEDA Genel Kurulu ve Design Forum’da, TTV Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci'nin 2024-2026 dönemi için BEDA Yönetim Kurulu'na seçilmesi, vakfın ve Türkiye'nin tasarım alanında Avrupa'da etkin bir rol üstlenmesinin kapılarını araladı. TTV Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Demirci, yeni rolünün, Türkiye'nin Avrupa'da tasarıma yön veren bir düşünce kuruluşu olarak konumlanmasına katkıda bulunacağını belirtiyor. Demirci, "BEDA, Avrupa Birliği'nin tasarım politikaları üzerinde derin bir etkiye sahip. Tasarım alanındaki uygulamalarda dağıtılacak hibeler ile desteklenecek projeler gibi kritik konularda yön verici olacak" dedi.

Tasarım "herkes için"

Türkiye Tasarım Vakfının vizyon ve misyon değerleri doğrultusunda tasarımı her kesimden bireyler için erişilebilir kıldıklarını belirten Demirci, şöyle devam etti: “Multidisipliner yaklaşımlarımız ve sivil toplum düzeyinde gerçekleştirdiğimiz bütüncül bilgi transferi sayesinde, tasarım faaliyetlerini her kesimden birey için erişilebilir hale getiriyoruz. Projelerimizde doğru aktörleri bir araya getirerek, bilgileri ve süreçleri şeffaf ve adil bir şekilde yönetiyoruz. Bu, toplumsal etki yaratmanın yanı sıra sürdürülebilir ve aktarılabilir modeller geliştirmemize olanak tanıyor. Eğitimde ise, toplumun her kesiminden insanları bir araya getirerek, ortak akıl ve bütüncül bilginin ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Araştırmalarımızla tasarım alanındaki bilgileri sürekli güncelleyerek, bu bilgileri doğru biçimlerde iletiyor ve tasarım farkındalığını artırıyoruz. Böylece, bilinçli, özgüvenli, özgür düşünen ve sorumlu bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunuyoruz.”