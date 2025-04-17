Türkiye Ürün İhtisas Borsası aracılık faaliyetlerine düzenleme

Ticaret Bakanlığı ve SPK'nın hazırladığı, Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkındaki Yönetmelik'te değişiklik yapıldı.

17.04.2025 10:46:180
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Türkiye Ürün İhtisas Borsası aracılık faaliyetlerine düzenleme

Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda aracıların elektronik çerçeve sözleşme oluşturmalarına ilişkin bazı esaslar düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunca hazırlanan "Türkiye Ürün İhtisas Borsasında Aracılık Faaliyetleri ile Aracıların Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre aracılar, 31 Aralık'a kadar kimlik örneği, adres bilgisini teyit eden belgeler ve diğer bilgilerini borsa üzerinden kendilerine aktaran gerçek kişilerle elektronik ortamda çerçeve sözleşme kurabilecek.

Aracılar, sözleşme imzalanmadan önce müşterilerine elektronik ürün senedi (ELÜS) ve bu senede dayalı vadeli işlemlere dair genel risklerin yalın ve anlaşılır şekilde açıklandığına, okunup anlaşıldığına dair yazılı beyanlarını elektronik ortamda alacak. Kimlik tespitine ilişkin ispat yükü aracılara ait olacak.

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